Nejsem úplně zastánce vládních opatřeních, spousta dětí se podle mě na sport vykašle. Až časem poznáme, jak některé zákazy byly prostě přehnané,“ nebral si 25letý fotbalista žádné servítky.

Davide, v průběhu října se zastavily nižší fotbalové soutěže. Začít by se mělo na konci března. Pro divizního fotbalistu asi hodně těžké období, viďte?

Na začátek bych chtěl říct, že nejsem úplně zastáncem vládních opatření. Podle mě je ohromná škoda, že děti nemohou sportovat, chodit do škol a někteří jejich rodiče do práce. Myslím si, že dost dětí se na sport vykašle. Až za delší čas poznáme, jak byla tato opatření přehnaná. Už je ta pauza dlouhá. Doufám, že se sezóna brzy rozběhne a začneme zase normálně fungovat. Osobně mi fotbal hodně chybí. Strašně se těším na kluky do šatny a na první mistrovské utkání.

Vy to přitom máte s Arsenalem dobře rozehrané, aktuálně patříte do první trojky.

Ke konci se nám dařilo jak herně, tak výsledkově. Škoda ztráty bodu v Rakovníku, kde jsme trestuhodně ztratili vedení. Každopádně ve hře je ještě do bodů a já věřím, že tu ztrátu ještě doženeme.

Chtěli byste se porvat o postup do třetí ligy?

Určitě! Se Štěpánem Hodačem to je takový náš sen. Chtěli bychom postoupit a pak si užít oslavy postupu! V týmu je hodně důležité stát za sebou. Když se vyhrává, nebo když se prohrává. Je potřeba táhnout za jeden provaz jak na hřišti, tak i mimo něj.

Nemůžete ani pořádně trénovat. Jak se udržujete v kondici?

S klukama máme na facebooku takovou skupinu „Running“. Tam si posíláme běžecké výkony a nutíme se v téhle těžké době na sobě alespoň nějak pracovat a zlepšovat se!

Pojďme k vaší fotbalové kariéře. Kde jste vůbec poprvé kopl do balónu?

Fotbalově jsem vyrůstal v Novém Boru, pak jsem přešel do Varnsdorfu. Do základní sestavy druholigového áčka jsem se neprosadil, ale několik sezon jsem byl členem týmů. Poté jsem hrál třetí ligu ve Štěchovicích a Chrudimi. Následovala Lindava, teď jsem v České Lípě.

Proč jste se neprosadil v základní sestavě druholigového Varnsdorfu?

Odpověď na to, proč se to nepovedlo… Fotbal jsem vždy bral jako zábavu. Když mě přestal bavit, šel jsem výkonnostně dolů. Bylo období, kdy pro mě byly tréninky a zápasy za trest. To byl asi ten důvod, proč jsem se neprosadil.

Jak se zrodil váš přesun do České Lípy?

Zhruba před rokem se mi ozvalo klubové vedení, jestli bych nepomohl Lípě k záchraně v divizi. No, a teď z toho bude možná postup do třetí ligy (smích).

Vypadá to, že jste v českolipském fotbalovém klubu spokojený.

Rozhodně ano. V České Lípě všechno funguje tak, jak má. Jsem moc rád, že můžu být součástí týmu!

Co vás krom fotbalu baví?

Rozhodně mám rád jakoukoliv sportovní činnost. Volný čas? Pustím si FIFU, nebo jiné hry.

Máte ještě nějaké fotbalové cíle?

Mé cíle jsou jasné. Chtěl bych postoupit s Českou Lípou do třetí ligy. A pak ještě s Lindavou postup do I.B třídy, aby si tam kluci na starý kolena taky kopli krajskou soutěž.