Fotbalisté Arsenalu dvakrát vedli, přesto v Kladně prohráli 3:5.

Když šli fotbalisté Kladna po utkání s Českou Lípou do šaten, říkali s úsměvem, že hráli pro diváky. Že by však jejich nervy šetřili, to se tvrdit nedá. Nováčka divize nakonec udolali 5:3. V utkání ale dvakrát prohrávali.