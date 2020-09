Poprvé v nové sezóně Arsenal Česká Lípa získal tři body ze zápasu. V domácím prostředí porazil Chomutov 3:1.

Fotbalisté Arsenalu Česká Lípa hostili ve třetím kole Divize Chomutov. Českolipští vstoupili do zápasu aktivně, což výrazně ovlivnilo rád utkání.

Hned ve druhé minutě postupoval do pokutového území soupeře Jiří Štajner, který byl poslán k zemí bránícím Ladislavem Šourkem. Rozhodčí Filip Stieber bez váhání ukázal na penaltový puntík, a tak měl domácí tým k dispozici pokutový kop. Penaltu s přehledem proměnil Milan Lakatoš, který poslal Arsenal do jednobrankového vedení. Domácí vedení mohl navýšit Martin Žižka. První střelecký pokus ve skluzu poslal mimo branku, druhou jeho střelu chytil Radek Zaťko. Po prvním poločase vedl Arsenal 1:0.

Ve druhém poločase pokračoval domácí celek v aktivní hře. V 58. minutě vyslal střelu ze střední vzdálenosti Ondřej Vacek a jeho pokus překvapil brankáře soupeře. Pro Vacka se jednalo o první gól v nové sezóně v dresu Arsenalu. V době, kdy hosté prohrávali o dvě branky, si vypracovali nejvýraznější šanci v utkání. V 74. minutě přišel brankář Tomáš Plechatý o čisté konto, prostřelil ho Martin Boček.

Česká Lípa se vrátila k aktivní hře. Nejprve velkou příležitost neproměnil Milan Lakatoš, který v brejku nedokázal trefit branku. Dvě minuty před koncem utkání navýšil vedení hostů Marek Šíma. Arsenal vyhrál tento zápas 3:1 a se ziskem bodů byl spokojený trenér Arsenalu Martin Jánošík. „Konečně výhra. Utkání podle mne mohlo skončit v klidu 6:1 nebo 6:2. Nevím, jestli tam měl soupeř ještě nějakou šanci. My se pořád trápíme s koncovkou. Naštěstí to vyšlo, ale mohlo to být více v klidu. Bylo to náročné utkání, protože soupeř je velmi technicky zdatný, hrál velmi dobře kombinačně. My jsme si to pohlídali a šancí jsme si vytvořili na dva zápasy,“ poznamenal po zápase Jánošík.