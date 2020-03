Skoro všechny sportovní kluby v České republice mají kvůli epidemii koronaviru pozastavenou činnost. Výjimkou není ani Arsenal. Lze nyní vůbec nějak pracovat?

I u nás v České Lípě jsme v reakci na vyhlášení nouzového stavu přerušili do odvolání tréninkový proces. Podle aktuálního stavu karantény bude vedení klubu řešit, zda a kdy bude možné nějakým způsobem tréninky obnovit. Očekávám, že pokud se tréninkový proces obnoví, stejně bude nutné v počátcích řešit maximální počet třiceti osob na sportovišti. Nejpřednější je ale zdraví hráčů, funkcionářů i fanoušků. Sledujeme nadále rozhodnutí státních orgánů a Fotbalové asociace České republiky (dále FAČR, pozn. red.), abychom mohli včas reagovat na jakékoliv další změny, které by se týkaly průběhu soutěží.

Je teď více času a klidu na veškerou administrativu?

Co se týče administrativní práce potřebné pro chod klubu, tak například v březnu kolegové zpracovali materiály potřebné pro získání finanční podpory z dotačního programu sport od Libereckého kraje, města Česká Lípa a v současné době připravujeme k odeslání na svaz potřebné podklady pro získání licence Sportovního střediska mládeže.

Jak mimořádná situace ovlivňuje finanční záležitost klubu?

Tato situace má negativní dopad asi na každý klub. Máme určité závazky k hráčům i trenérům a nyní je nemožné osobně jednat i s případnými sponzory o sponzorských darech či jiné podpoře našeho fotbalového klubu. Chci věřit, že všechna započatá jednání a přísliby z předchozích měsíců budou i po ukončení nouzového stavu zdárně dokončena a FK získá i touto cestou potřebné finanční krytí a rovněž tak nedojde ke krácení dotačních programů.

Stadion v České Lípě je uzavřený. Jak hráči A-týmu a dorostů trénují?

Dnes je opravdu jediná možnost tréninku. A to je individuální plán přípravy každého hráče. Ten pro A-tým připravili společně Martin Hřídel a Jiří Štajner ve spolupráci s momentálně zraněným hráčem a trenérem mladšího dorostu Lukášem Valtou. Hráči mládežnických týmů mají doporučeno, aby si každý dle svého nejlepšího svědomí udržoval svoji fyzickou kondici.

Mnozí fanoušci i hráči už počítají s variantou, že se jarní část sezony neuskuteční vůbec. Jak věc vidíte vy? Je reálné, aby soutěže začaly, byť třeba s měsíčním zpožděním?

Na tuto otázku se v současné době velice těžko odpovídá. Nikdo zatím nevíme, jaký průběh bude epidemie koronaviru mít v následujících týdnech či měsících. Podíváme-li se na jiné sporty, některé soutěže byly ukončeny bez vyhlášení vítězů a poražených, u jiných se zatím vyčkává. Osobně si myslím, že pokud soutěže nezačnou ve druhé polovině dubna, bude i tato otázka na programu jednání FAČR. Znovu ale zdůrazňuji, že zdraví hráčů je přednější, než výsledek jakéhokoli sportovního utkání.

Teď k A-týmu. V zimní přestávce ho posílil bývalý reprezentant Jiří Štajner. Kdo za přestupem stál?

S Jirkou Štajnerem jednalo vedení klubu již v průběhu podzimní soutěže a velice nás potěšilo, že tento zkušený a lidsky skromný hráč měl o naši nabídku zájem. Všímavý divák si mohl všimnout jeho přítomnosti na našem stadionu již při podzimních utkáních. Pak již bylo jen věcí jednání mezi naším fotbalovým klubem a Chrastavou dotáhnout přestup do zdárného konce. Za to chci poděkovat všem zúčastněným stranám včetně samotného Jirky Štajnera. S Jirkou počítáme i pro další sezony po ukončení jeho aktivní kariéry.

Jak se vyřešily trable s Chrastavou? Ta přestup Štajnera do Arsenalu neschvalovala.

Musím hned na úvod zmínit, že Jirka Štajner je ve fotbalovém prostředí stále pojem a i přes jeho věk na úrovni divize stále top hráč. Bylo nám jasné, že realizace přestupu nepůjde lehce a Chrastava opravdu nebyla odchodem Jirky do České Lípy v rozehrané soutěži ani trochu nadšená. Jednání nebyla jednoduchá, ale hned od počátku velice korektní. I když jsme do jednání šli každý s úplně rozdílnými představami, bylo cítit, že je zde snaha záležitost vyřešit, za což bychom chtěli funkcionářům Chrastavy moc poděkovat. Především manželům Rozmajzlovým, kteří do fotbalu v Chrastavě vložili nemalé finanční prostředky i svůj volný čas. Mají Jirku rádi a za tu dobu co za Chrastavu nastupoval, to mezi nimi přerostlo v přátelský vztah. A i z tohoto důvodu mu nechtěli bránit v další sportovní kariéře. Jiří Štajner je tedy od jara hráčem Arsenalu Česká Lípa.

Proč padla volba právě na Jiřího Štajnera? Hrála roli vidina vyšší návštěvnosti?

Hledali jsme zkušeného hráče do středu pole, který dá naší hře určitý řád, dokáže podržet míč, zklidní hru, dá dlouhý přesný pas i nebezpečně zakončí z trestných kopů a zároveň bude mít přirozenou autoritu u mladých hráčů. A toto vše Jirka Štajner splňuje. Rozhodně jsme při jeho angažování nikdo nemysleli na návštěvnost, ale především na zvýšení herní úrovně a efektivity mužstva. Ale když jste mi tu otázku vnukl, byl bych samozřejmě rád, kdyby nejen herní projev a výsledky, ale i přítomnost této persony na našem trávníku přilákala více našich příznivců do ochozů.

Štajner je hrajícím asistentem a tvoří trenérské duo s Martinem Hřídelem. Kouč Hřídel má za sebou divokou minulost, byl i ve vězení a cizí mu nebyl ani alkohol. Není jeho angažování riskem?

Pro Martina jsme se rozhodli z podobného důvodu jako pro Jirku Štajnera. Chtěli jsme přivést trenéra se zkušenostmi a s rozvahou, který bude schopný mladým hráčům vysvětlit, jaké chyby při hře dělají. Posune je výš. Navíc – věděli jsme o jeho dobrém vztahu právě s Jirkou Štajnerem, takže se přímo toto duo zkušeností nabízelo.

Co ta minulost trenéra Hřídela?

Já osobně nerad pitvám minulost lidí, každý mohl udělat v životě chybný kroka je jen na něm neudělat ho znovu. Známe Martina dlouhou dobu a i proto jsme mu chtěli dát šanci, podat pomocnou ruku. Podepsal s naším klubem smlouvu a zároveň se podařilo sehnat mu v České Lípě i zaměstnání. Pomalu se tak z něho může stát českolipák. On sám bere nabídku tohoto angažmá jako šanci na nový restart své trenérské i životní cesty a my všichni budeme jen rádi, pokud obě cesty úspěšně zrealizuje.

Současný úkol A-týmu je jasný, udržet divizi. Jaké jsou ale plány do budoucna? Kde byste chtěl mít áčko za pět let?

Jak říkáte, současný úkol A-týmu je jasný, udržet divizi. Nechci říkat hop, když jsme ještě nepřeskočili, ale na jasnou otázku jasná odpověď – třetí liga České Lípě vždy slušela.

Ještě k vám. Předsedou jste necelé tři měsíce. Jak se vám pozice zamlouvá a jde vše tak, jak má?

Těžko hodnotit práci po třech měsících a ještě za nouzového stavu. Za sebe mohu říci, že jsem rád za lidi, se kterými tvořím tým. Teď nemyslím kluky na hřišti, ale v kanceláři. Uvedu jeden srdcařský příklad. Karla Machače jsem vnímal coby poctivého hráče druholigové České Lípy, pak jsme se spolu potkali na lavičce dorostu v divizní soutěži a nyní je to člověk k nezaplacení ve funkci šéftrenéra mládeže a člena výkonného výboru. Samozřejmě mám přání potřebná k pozvednutí úrovně českolipského fotbalu, která jsou ale spojena s financemi. To je ovšem delší kapitola – a práce pro budoucnost.

V čem vidíte největší problém českolipského fotbalu?

Jak jsem naznačil výše, největší problém je zajištění financování fotbalu na stávající a vyšší úrovni. A nejde nyní o mládežnické týmy, jejichž činnost je finančně i odborně zajištěna. Kdysi bývalo takzvaným dobrým zvykem, že společnosti, které měly finančně zajímavé zakázky od města, nebo měly na jeho území výrobní základnu, přispívaly na sportovní i kulturní činnost města a tím se i jinak než zaměstnaností prezentovaly v očích občanů České Lípy.

Jakým směrem tedy chcete Arsenal posouvat?

Moje představa je udržet v době jiných možností mládežnické týmy minimálně na stávající úrovni a mít na odpovídající úrovni placeného uvolněného šéftrenéra mládeže. S tím, že trenéry mládežnických mužstev budou bývalí či stávající hráči A-týmu, tedy že si zde vychováme další srdcaře. A od mládeže se pak může odvíjet i naše spolupráce s ligovými týmy v okolí, jakými jsou Liberec, Jablonec, Mladá Boleslav i Varnsdorf. Z toho by pak vycházela i odpovídající celostátní soutěž pro A-tým.

Jak během nouzového stavu trávíte volný čas?

Volný čas trávím zatím – a doufám, že nebudou nutná další opatření – převážně tak jako dříve. Chodím na procházky s naší labradorkou, vzhledem k jejímu i mému věku a současnému nebezpečí koronaviru už méně běháme (smích). Věnuji se i zahradě. V březnu už jsem nebyl ani na lyžích a nyní už ani na fotbale.

Petr ŠIMONÍK

Narozen: 1. března 1960 v Mladé Boleslavi

Dosažené vzdělání: vysokoškolské

Zaměstnání: předseda představenstva, manažer

Oblíbené jídlo: svíčková

Oblíbené pití: pivo, víno, slivovice, dobrý rum, ale i studená voda

Oblíbený film: Hačikó – příběh psa

Oblíbená kniha: Ztracená manželka

Oblíbený citát: Nikdy neříkej nikdy