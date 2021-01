„Slyšel jsem úvahy, že by se třeba odehrála jen část divizní sezóny. To by bylo podle mě neregulérní. Těžko říct, jak vše dopadne. Je tam řada otázek,“ pokrčil rameny kouč divizních fotbalistů z České Lípy.

Restart divize se posunul na nový termín. Věříte, že by se opravdu mohlo začít 13. února?

Pokud by se 22. ledna po fotbalové stránce opravdu začalo s rozvolněním, tak by to šlo. Nedovedu si to představit, pokud by se karanténní opatření ještě prodloužila. Pokud zůstaneme v „pětce“ ještě déle, je to nereálné. Já věřím, že se to rozjede. Jasně, nebude to zrovna to pravé ořechové, ale všichni už se hrozně těšíme.

Hráči si jistě plní určitý individuální plán.

Jasně. Jak si ho plní nám posílají na whats uppovou skupinu. Ale všichni vnímají, že to je kolektivní sport. Běhání po jednotlivcích asi moc kluků nebaví.

Kdyby jste mohli trénovat koncem ledna, tak by na klasickou přípravu zůstaly necelé tři týdny. Stačilo by to?

Pro všechny to bude stejné. Holt to musí stačit. Každý trenér má rád delší přípravu. Bohužel je tady taková situace. Nedostatky tam určitě budou, to si nebudeme lhát. Ale jak jsem řekl, hrozně se těšíme.

Věříte, že se stihne dohrát kompletní sezóna?

Nikdo neví, jak to bude. Slyšel jsem, že vložené středy by nakonec být neměly. Jsou také úvahy, že by se odehrála jen část sezóny. To by bylo neregulérní. Fakt nemám ponětí, zda by se to stihlo. EURO asi nebude, takže by se nemuselo pospíchat. Klidně by se to mohlo dohrávat i přes léto. Těžko říct, jestli nepřijde čtvrtá, nebo pátá vlna. Je to složité, nikdo neví, co může ještě přijít.

Vložené středy by vám nedělaly problém?

Problém by to nebyl v případě, že by to bylo třeba dvakrát. Pokud by to bylo pravidelné, bylo by to horší. Dá se to odehrát i na umělkách, tam problém není.

Jak moc vám fotbal chybí? Divize stojí už tři měsíce.

U fotbalu se pohybuji celý život. Moc mi to vadí. Strašně moc. Mám rád kolektiv a samozřejmě zápasy. Nejsem sólista, mám rád lidi okolo sebe. Proto mě to opravdu hodně chybí.

Souhlasíte s opatřeními, které se týkají amatérského sportu? Dlouhou dobu se vlastně nemůže prakticky sportovat.

Já s tím nesouhlasím. Na druhou nejsem kompetentní osoba, která by to měla posoudit. Někde jsem četl, že v některých zemích, například v Holandsku, už trénují i v nižších soutěžích. Ale jak říkám, nejsem v téhle situaci kompetentní. Dělám ve zdravotnictví a samozřejmě vím, co se děje u nemocných a starých lidí. Otázkou je, jak to napadá mladé lidi. Přesto nesouhlasím, jelikož nás to strašně limituje.

Můžete prozradit, zda se během té dlouhé pauzy nějak změnil váš kádr?

Hostování skončilo Karlu Knejzlíkovi. Měl přislíbeno, že když dostane lepší nabídku, dostane povolení odejít. Je to pro nás citelná ztráta, ale já mu přeji hodně úspěchů. Ale pořád tu máme hromadu dalších dobrých fotbalistů.

Objevily se v týmu nějaké nové tváře?

Co se týče příchodů, tak loni jsme byli posílení o hráče z libereckého mančaftu. Někomu končila smlouva, nebo se nedostal do kádru béčka. Svým způsobem bychom rádu posílili, nebudu konkrétně jmenovat. Bavíme se o tom, není to ale na programu dne. Máme široký a kvalitní kádr, nemusíme do toho sahat. Pokud by se rýsovala šance na postup, potom bychom chtěli tým posílit tak, aby byl připraven na vyšší soutěž.

V tabulce jste na třetím místě, pět bodu ztrácíte na první celek Most-Souš. Chcete se poprat o postup?

Zatím to není na programu dne. Hlavně chceme hrát dobrý fotbal. Cílem bylo zvednout pozice, ve kterých se fotbal v České Lípě nacházel v minulosti. Nechtěli jsme hrát o padáka, ale v první polovině tabulky. To, že hrajeme takhle vysoko, je velice milé. Co se týče postupu, to je spíše otázka pro vedení klubu. Pokud bychom bylo na konci takhle vysoko, myšlenky by na to určitě byly. Působil jsem kdysi v Litoměřicku a moc dobře vím, že rozdíl mezi divizí a ČFL je velký. Třeba i finanční. My trenéři bychom se tomu nebránili. Vedení klubu je rozumné, finančně jsme na tom dobře. Jak jsem už řekl, hlavně chceme hrát hezký fotbal a táhnout diváky. Česká Lípa je fotbalové město, to bylo vidět i na návštěvách