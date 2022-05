Arsenal doma zklamal, Lounům podlehl 0:3 a jeho ztráta na první dva celky může narůst. „Dnes je to z naší strany jednoznačně průšvih. Bylo to utkání bez nějakého zápalu, bez nápadu, bez nějakých větších šancí. Po našich nedůslednostech a nedomluvách mezi sebou jsme inkasovali zbytečné góly. Je to jednoznačně zklamání. My jsme nebojovali, soupeř byl v tom lepší," zklamaně pravil Martin Jánošík, kouč České Lípy.

Od prvních minut bylo vidět, že se Louny na domácí dobře připravily, nedovolily jim hrát, atakovaly je v zárodku akcí. První gól pro hosty padl v 15. minutě, kdy Hejl ve vlastním pokutovém území nepohlídal Zíchu, který jej obešel a pak nedal šanci Plechatému - 0:1. Hosté v dalších minutách soupeři nedali vydechnout. Když už ve 27.minutě zahrozil z úhlu Hejl, neprosadil se.

Ve druhé půli se odehrávala stejná hra jako v prvním poločase, jen s tím rozdílem, že Lípa inkasovala ještě dva góly. Probíhala 55. minuta a Baláž si neporadil se Zíchou a ten poslal přízemní střelu k tyči Plechatého branky - 0:2. O deset minut později opět chyba v obranné fázi, kdy míč protlačil za brankovou čáru přes Kříže a gólmana Bagou Seri Antonie Feriole - 0:3. Deset minut před koncem utkání mohla Lípa snížit po faulu na Šimona v lounském pokutovém území, jenže faulovaný hráč neproměnil nařízený pokutový kop. Utkání skončilo za nespokojeností domácích diváků prohrou.

„My jsme měli co oplácet, doma na podzim jsme od Lípy dostali šest branek, tak jsme se na to připravili. Zpočátku jarní části nás pronásledovali zranění, někteří hráči odešli. Lepili jsme to, jak se dalo. Postupně, kdy soutěž končí, tak nám to začíná hrát. Věděli jsme, že Lípa má rychlé přechody do útoku. Na to jsme se připravili, dnes jsme sehráli velice dobré utkání. Česká Lípa má velice dobrý tým, je běhavý a hlavně je to mladé mužstvo, jejich doba ještě přijde," řekl Zdeněk Kudela, lounský trenér.

Arsenal Česká Lípa - FK SEKO Louny 0:3 (0:1)

Branky: Zícha 2, Bagou Seri Antonie Feriole. R: Štípek. ŽK: 1:2, 220 diváků.

Česká Lípa: Plechatý (64. Kadlec) – Baláž, Malý, Blažek, Hejl (58. Zdeňka) – Ješeta (58. Kříž) – Kazda, Hanl (58. Vacek) – Šíma, Šimon, Nosek.

Louny: Pokorný - Vokurka, Popovič (85. Štourač), Fiřt, Šmalcl (46. Bagou), Švejda, Zícha, Šimeček, Myška (88. Klimt), Sulovský, Vávra (82. Kovalčík).

MIROSLAV DALÍK