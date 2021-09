Střelecky se dařilo Halbichovi, který nasázel čtyři kousky. „Dnes jsem spokojený s útočnou fází. Maličko nám vázla mezihra a možná organizace v obraně. Soupeř naše malé chyby naštěstí nepotrestal. Dařilo se nám střelecky a zaslouženě jsme zvítězili,“ stručně pravil Martin Jánošík, kouč Arsenalu.

Do sedmé minuty byl Rakovník vyrovnaným soupeřem, ale po vstřelení prvního gólu převzala iniciativu Česká Lípa. Šíma vykouzlil přízemní střelu, gólman Žulevič míč neudržel a tak dal šanci Halbichovi protlačit míč za jeho záda - 0:1. Ten samý střelec mohl skóre zvýšit v 15. minutě, kdy po centru od Baláže hlavičkoval jen do gólmana. Ve 24. minutě našel Halbich ve vápně Baláže a Lípa vedla 0:2. Pak dvakrát zahrozil Halbich, ale jeho sóla končila střelou nad nebo vedle branky. Jenže v 38. minutě se už trefil, když zužitkoval centr od Baláže v třetí gól v síti Rakovníka – 0:3. Pak přišel gól Šímy. Ten vyslyšel rčení – když nevíš co s míčem, vystřel – 0:4.

Ve druhém poločase si domácí nevytvořili žádnou šanci, zato Lípa pokračovala v nátlakové hře, dobře kombinovala a přišly další góly. Hlavně od Halbicha, kdy se trefil dvakrát a Lípa už vedla 0:6. V 62. minutě skóroval Šíma - 0:7 a gólový účet zakončil Díl střelou z osmnácti metrů - 0:8.

„My měli prvních deset minut ze hry, než jsme dostali první gól. Potom jsme se po individuálních chybách dostali pod tlak a ten výsledek tomu odpovídá. Dnes bylo vidět, že máme mladé mužstvo, které doplácí na nezkušenost,“ hodnotil utkání Václav Eck, smutný kouč Rakovníka.

Ve středu 15. září hraje Česká Lípa přátelský zápas proti Slovanu Liberec B. Utkání se hraje od 17 hodin na Městském stadionu u Ploučnice.

Tatran Rakovník - Arsenal Česká Lípa 0:8 (0:4)

Branky: 7., 38., 52. a 54. Halbich, 40. a 63. Šíma, 24. Baláž, 68. Díl. R: Pachtová. ŽK: 1:1, 65 diváků.

Česká Lípa: Plechatý – Baláž, Malý, Dvořák, Bulejko (55. Provazník), Vacek (55. Díl), Blažek, Petr (55. Kubr), Štajner, Šíma (66. Berounský), Halbich (55. Kubr).

MIROSLAV DALÍK