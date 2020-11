Nižší fotbalové soutěže se přerušily. Co na to říkáte?

Jsme z toho smutní, trochu nám to nabouralo naše plány. Cítili jsme se dobře, hráli jsme špičku divize, dařilo se nám. Je škoda, že se soutěže přerušily, ale pro všechny kluby je to stejné.

Arsenal ve všech odehraných zápasech bodoval. Díky čemu se týmu daří?

Už před sezónou jsme avizovali, že chceme hrát kvalitní fotbal. Na klucích bylo vidět už v přípravě odhodlání, chtějí hrát za Českou Lípu a věří, že nepatří na dolní příčky tabulky. Povedl se nám úvod ročníku, kluci důvěřují stylu hry, který s kolegou panem Jánošíkem chceme hrát. Získávali jsme body, takže i na hráčích bylo vidět, že mají do fotbalu chuť a všechno se dělá snadněji.

S přístupem hráčů jste tedy spokojený?

Rozhodně ano, v tomto směru si nemůžu stěžovat. Tvrdá práce k tomu patří a v tomto případě jsou vidět výsledky.

K týmu jste přišel před sezónou. Jak se změnil herní projev?

Jednoznačně chceme hrát aktivně na polovině soupeře, nechceme zbytečně zalézat na vlastní obrannou část a případně se dostávat do problémů. Z aktivního pressingu vyplývá to, že získáváme míče a dostáváme soupeře pod tlak. Tohle je asi nejvýraznější změna spolu s rozestavením. Zároveň došlo k doplnění kádru, což je opravdu znát.

Pět z osmi zápasů dospělo do penalt. Nemrzí vás, že mohl Arsenal mít bodů o trochu víc?

Když jsem tohle probíral s druhým trenérem, tak jsme museli uznat, že nešlo o pár bodů, ale o hodně. Mohli jsme být možná i první v tabulce, ale je to způsobené vývojem týmu. Kluci si na sebe zvykají. Na druhou stranu, některé zápasy, třeba proti Rakovníku nás velmi mrzí, že jsme nedotáhli k plnému bodovému zisku.

Chápu to správně, že se současným umístěním v tabulce jste nespokojený?

To ne, jen říkám, že jsme mohli bodů získat více. Chceme hrát v horní části tabulky a pokud chceme být úspěšní, tak zápasy jako v Rakovníku musíme vyhrávat. Vedli jsme 3:1 v 60. minutě a dovedli jsme zápas do penalt. Nechci říkat, že takto ztracené body by nás mohli stát postup, ale rozhodují o konečném umístění v tabulce.

Hovořil jste o tom, že se tým vyvíjí. V dlouhodobějším horizontu je cílem postup do ČFL?

Na takové úvahy je asi ještě brzy, některé hráče mu máme zatím jen na hostování. Chceme dělat fotbal co nejlépe a pokud by ta šance byla, tak se jí rozhodně zříkat nebudeme. Je to ale hrozně daleko, momentálně nikdo ani neví, jak to bude s jarní částí. Stále platí to, co jsem říkal před začátkem divize. Chceme hrát v horní části tabulky fotbal, který se bude líbit fanouškům a hráče bavit.

Před sezónou jste také říkal, že chcete dávat prostor mladým hráčům. Daří se toto naplňovat?

Myslím si, že mladých hráčů máme v mančaftu hodně a dostávají stabilní prostor v zápasech. Máme tam dva až tři zkušenější kluky, což je dobře. K fotbalu patří dravé mládí doplněné zkušenými fotbalisty. Česká Lípa je důkazem toho, že takhle to funguje a asi i má být.

Jak se vám zamlouvají výkony Martina Bulejka?

Martin za nás neodehrál všechny zápasy, k týmu se připojil později. Přišel k nám z Liberce, takže se dotahoval přestup. Je to mladý a dravý kluk, chceme hrát rychle dopředu a on do naší koncepce zapadá. Nedokáži říct, jestli bude hrát stabilně, záleží, jak se bude jevit na trénincích. Máme patnáct až šestnáct vyrovnaných kluků. Za těch pár zápasů má dobrá čísla, jsme spokojení.

Od mládí ke zkušenostem. Překvapil vás Jiří Štajner?

Překvapuje mě prakticky každý trénink a zápas. Jeho přístup k fotbalu je naprosto příkladný. Věk zastavit nejde, to je jasné, ale je to kluk k nezaplacení.

Jak jste spokojený s atmosférou na domácích zápasech?

Jsem naprosto nadšený. Kluci mi říkali, že na zápasech je parádní atmosféra. Fanoušci na zápasy chodí, jádro s bubny s námi jezdí na venkovní utkání. Česká Lípa je fotbalové město.

Setkal jste se s podobnou fanouškovskou podporou během kariéry?

V České Lípě je nejlepší atmosféra od fanoušků, kterou jsem jako trenér kdy zažil. Překvapený jsem rozhodně byl, ale měl jsem náznaky, že se na něco podobného mám připravit.

Cítíte jako trenér větší zodpovědnost i vůči fanouškům?

Jako trenér to takhle úplně nevnímám. Když jsme po zápase poděkovat fanouškům a zatleskat jim, tak je to velice příjemné.

Dokážete odhadnout, jakým systémem se bude soutěž dohrávat?

Nějaké varianty jsem slyšel, ale nedokáži odhadnout, ke které se přiklonit. My se pak budeme muset podřídit rozhodnutí, které přijde.

O kterých variantách jste slyšel?

Například, že by se zbytek podzimní části mohl dohrávat místo přípravy na umělkách. Ale jsou to možná jen spekulace. Uvidíme, jak to celé bude.