V zatím poslední prověrce jste narazili na dalšího budoucího nováčka divize Dobrovice, tedy celek, který postoupil ze středočeského krajského přeboru. Vyhráli jste 5:4, co vám zápas ukázal? Pro trenéra je to vždy náročné, když můžete vést 4:0 a místo toho je stav 4:4… My jsme se popravili sami po vlastních chybách, který zkušený soupeř dokázal využít. Nakonec jsme strhli vítězství na svoji stranu a vyhráli zaslouženě, třebaže jen 5:4. V určitých fázích jsem tam z naší strany viděl kvalitu a nebál bych se říct, že byl výkon od některých kluků výborný.

Co vám konfrontace s dalším postupujícím z krajského přeboru ukázala?

Předně víme, že s nimi budeme zanedlouho hrát v divizi i mistrák, a tak možná i proto se ani jeden tým neodvážil úplně odkrýt karty. Dokonce bych řekl, že to střetnutí bylo chvilkami hektické. Věřím, že mistrák bude o něčem jiném. Nasadil jsem do hry osmnáct hráčů a musím je za přístup, nasazení a předvedenou hru ve velkém vedru pochválit.

Na úvod přípravy jste podlehli rezervě pražské Dukly 0:4, viděl jste tedy v utkání číslo dva nějaký progres?

To první střetnutí bylo o něčem jiném. Po dlouhé pauze jsem dal šanci všem hráčům, kteří tady jsou a všichni naskočili. První a druhý poločas nastoupila jiná sestava a ti mladší kluci nebyli schopní tempu soupeře konkurovat. Byly to takové dva světy.

Ve dvou zápasech jste inkasovali osm branek, nemůže to být problém?

Je o přípravu, aspoň mám klukům co vytknout.

Jak probíhá příprava?

Ta příprava byla nějak plánovaná, ale pro mě jako trenéra s dlouhodobou vizí je prostě krátká. Nevím, jestli pánové na svazu přemýšleli, jestli je potřeba začínat takhle brzy na začátku srpna. Je to všechno na knop a hlavně pro hráče je to třeba i s ohledem k případným zraněním nebezpečné.

Před divizním startem stihnete vlastně u jen jeden zápas…

Ano, už máme jen pohár, v rámci MOL Cupu hostíme v sobotu od pěti Vilémov. Já to budu brát hlavně jako přípravu na první mistrák s Trutnovem, pokud by to bylo možné, tak se s trenérem soupeře klidně domluvím i na možnosti střídat více hráčů. Na druhou stranu už by měla nastoupit sestava, s kterou počítáme pro divizi.

K jakým změnám v kádru došlo?

Odešel brankář Jakub Filla, naopak se nám na gólmanský post po dlouhodobém zranění kolena vrací Vladislav Kopal, který na sobě půl roku pracoval. V zadních řadách skončil Pavel Bernát, útočník Jakub Beneš, jenž nasázel za půl sezony dvacet branek, míří do Chrastavy.

Na jaře nehrál, ale nemůže být odchod natolik produktivního fotbalisty problém?

Během půlroku se vykrystalizovala situace tak, že si sestava sedla a zátěž se rozprskla na víc lidí. Nemám rád, když musíte hrát na jednoho hráče, to jste moc čitelní. Pokud góly nahradí pět šest jiných lidí, tak to potíž nebude.

V kádru jste naopak přivítal nové tváře…

Jsou tam čtyři noví kluci. Paul Pojkr z liberecké juniorky, Ondřej Tobiáš z Přepeř, Adam Jákl hrál za Králův Dvůr a Benedikt Břenek za Jablonec B. V kádru navíc dostává příležitost David Pham z dorostu. Vesměs jsou to ofenzivní hráči, věřím, že hru oživí. Teď si musíme ještě poradit s obranou, na které já docela bazíruju.