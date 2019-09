Severočeši vyhráli 4:3 na penalty a do divizní tabulky zapsali další dva body. Arsenal je po sedmi kolech s šesti body na třináctém místě.

„Dle mého disciplína špatná, ale bojovnost výborná,“ glosoval vystoupení svého týmu trenér České Lípy Dušan Ješeta.

„Dostali jsme zase první gól po standardní situaci, přestože o tom stále mluvíme. Potom jsme vyrovnali na 1:1, měli jsme tam ještě další šance, jenže svojí nedisciplinovaností jsme dostali asi pět žlutých v první půli a ještě k tomu na začátku druhé půle musel do sprch Vodrážka za řeči. Soupeř toho využil a dal třetí gól,“ líčil Ješeta. „Velice nám pomohl snižující gól Karla Kaňkovského, to nás dostalo zpátky do hry. Při posledním střídání jsme na hřiště poslali Lukáše Mikysu s tím, že bude hrát na hrotu a podařilo se. Vstřelil vyrovnávající gól.“

Při následných penaltách neuspěli hned první dva domácí Kučera s Borákem a jelikož za hosty nebyl úspěšný pouze Bína, berou Českolipští bod navíc.

„Co na to mám říct. Čtvrt hodiny před koncem vedeme tři jedna, hrajeme proti deseti a máme jen bod,“ nevěřícně kroutil hlavou trenér rakovnického Tatranu Čestmír Kopřiva. „Vlastní hloupostí jsme o dva přišli,“ byl naštvaný.

Rakovník – Česká Lípa 3:4 na penalty (2:1)

Branky: 31. a 56. Kučera, 7. Nesládek – 14. a 75. Kaňkovský, 89. Mikysa. Pokutový kop za Lípu proměnili Valta, Hodač, Lakatoš a Bergmann, nedal Bína.

Rozhodčí: Hodek. ŽK: 4:10. ČK: 56. Vodrážka (Česká Lípa). Diváci: 80.

Česká Lípa: Plechatý – Bína, Soukup (66. Ladra), Vodrážka, Provazník – Žižka (69. Bergmann), Valta, Mígl, Vepřovský (82. Mikysa) – Hodač, Kaňkovský (76. Lakatoš). Trenér: Ješeta.