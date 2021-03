„Přestup proběhl hrozně rychle. Skončil jsem v Příbrami, po pár dnech mi volal Honza Bílek s tím, jestli bych nechtěli jít do České Lípy. Z mé strany zájem byl, pak se všechno strašně rychle vyřešilo. Jsem hráčem Arsenalu a jsem za to rád,“ usmál se Díl.

Proč se světlovlasý fotbalista neprosadil v prvním týmu Příbrami? Odpověď je podle Díla docela jasná. „Za mě Příbram super. Přestoupil jsem tam z třetí ligy a dali mi znovu šanci nakouknout do profi fotbal. Bohužel trenér, který mě do Příbrami přivedl, byl odvolaný. Místo něj přišel Pavel Horváth, se kterým jsem si zřejmě moc nesedl. Z celé sezony jsem strávil půl roku v rezervě. Každopádně na Příbram budu rád vzpomínat, poznal jsem tam skvělou partu kluků a dostal možnost nakouknout na chvilku do první ligy,“ vysvětlil.

Petr Šimoník, předseda fotbalového Arsenalu jasně řekl, že Cíl musí zapomenout na fotbalový plat, který měl v Příbrami. „S tím jsem počítal. Neznám snad žádný divizní klub, který by se podmínkami přibližoval první lize. Peníze jsem neřešil, zatím ani nic řešit nechci. Doba je taková, jaká je. Jsem vděčný, že takhle rychle vyšel přestup do České Lípy. Zdroj příjmů mám zajištěný, rozhodně nebudu závislý na tom, co dostanu za hraní z fotbalu,“ zdůraznil.

Fotbalové soutěže od třetí ligy níž od října stojí. Nikdo neví, kdy se zase rozběhnou. „Fotbal mi šíleně chybí. Od mých jedenácti je to pro mě denní rutina. Přes šest měsíců jsem nehrál soutěžní zápas. Chvíli jsme mohli trénovat, ale to vás nevytrhne. Je to hrozně těžké. Doufám, že se situace dá brzo do pořádku a budeme moct být zase pohromadě na hřišti,“ pevně věří.

Česká Lípa to má v divizi dobře rozehrané, případnému postupu do třetí ligy by se vedení klubu nebránilo. „Já mám ty nejvyšší fotbalové cíle. Pokud se divize bude dohrávat, moc rád bych pomohl k postupu do třetí ligy. Kluci jsou tady našlapaní a v týmu bude konkurence. To znamená, že budu muset hodně makat, abych si vůbec zasloužil místo v základní sestavě. Zároveň nechci zklamat vedení, které mi dalo možnost být v Lípě,“ má jasno.

Jan Díl bude do své nové fotbalové štace dojíždět, stěhování do Lípy není v plánu. „Budu jezdit s klukama z Liberce. Co se týče aut, tak se budeme střídat. Zůstanu v Liberci. Z Lípy bych to měl komplikovanější,“ dodal.