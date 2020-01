Jaká je situace u A-týmu Arsenalu z pohledu trenérských postů?

Podzim nebyl výsledkově nijak slavný. Dosavadní trio Dušan Ješeta, Hynek Vrabec a Radek Durdil tedy skončilo. Nechtěli jsme, aby toto trio odcházelo úplně, ale dále v klubu nechtěli pokračovat.

Kdo povede A-tým?

Novým trenérem je Martin Hřídel, který má bohaté zkušenosti. Jako kouč působil v Liberci i na Kladně, za Slovan sám hrál. Martin byl volný, byla s ním dobrá a rychlá domluva, neměl žádné velké finanční požadavky. Velmi dobře se s ním zná Jirka Štajner, který bude hlavnímu trenérovi k dispozici jako hrající asistent. Vedoucím áčka zůstávám já. Samozřejmě bude záležet na výsledcích, ale doufám a věřím, že v takovém složení nějakou dobu už vydržíme.

Kdy tým zahájí přípravu?

Ve středu 8. ledna. V týdnu absolvujeme vždy tři tréninkové jednotky, nějaký spinning, vše bude hlavně na fyzičku. Celkem sehrajeme deset přípravných zápasů. Čekají nás Nový Bor, Teplice U19, Chrastava, Liberec U19, Vilémov, Velké Hamry, Litoměřicko, Doksy, Horky a generálkou bude duel s Brozany. Proběhne i soustředění, ovšem v domácích podmínkách. Půjde především o to, aby byl celý mančaft pohromadě.

V jakém stavu je kádr?

Někteří hráči nebyli naši, jednáme s Libercem. V dalších dnech budeme vědět více. Jisté je to, že odešel Milan Soukup, skončilo mu hostování. Musíme posílit, to je bez debat. Také trenéři mají určitou představu. Během ledna bychom chtěli mít alespoň tři či čtyři nové posily.

Mužstvo už posílil bývalý reprezentant Jiří Štajner, který tedy bude hrajícím asistentem trenéra Hřídela. S čím do Lípy přichází?

Potřebovali jsme hráče s obrovskými zkušenostmi. Chtěli bychom, aby Jirka právě zkušenostmi posílil celý Arsenal. Tým je hodně mladý. Má chuť do fotbalu, ale dělá zbytečné chyby. To by se s příchodem Štajnyho mělo změnit. Byl vázaný v Chrastavě, bude ale kmenovým hráčem Arsenalu, rozhodlo se o tom v pátek.

Klub má i nového předsedu. Proč skončil Jan Chadraba?

Dosavadní předseda Honza Chadraba se vzdal funkce, z klubu ale neodchází, nadále v Arsenalu bude pracovat.

Novinky v Arsenalu: Na začátku prosince 2019 se v FK Arsenal Česká Lípa uskutečnila valná hromada s tím, že se snížil počet členů výkonného výboru z devíti na sedm. Předsedou klubu se stal Petr Šimoník, místopředsedou Tomáš Kucr, šéftrenérem mládeže a hlavním trenérem SpSM Karel Machač, sportovním manažérem A-týmu Josef Košta, tajemníkem Miroslav Dalík, dalšími členy jsou Martin Ponocný a Marek Tomíček. Diskutovalo se i o posílení A-mužstva, získávání sponzorů a dalších úkolech v nastávající jarní soutěži Divize. Byla zde zhodnocena i dobrá práce s mládeží. Bývalý předseda Jan Chadraba poděkoval minulému výboru za provedenou práci a popřál nově zvolenému hodně zdařilou práci v nadcházející jarní sezoně.