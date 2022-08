VIDEO: Stejná soutěž, ambice jsou vyšší. Proč šli Havel s Filipem do Lípy?

Vedení klubu Arsenal Česká Lípa v nejlepší víře a s jasným cílem pro letošní sezónu udělalo to nejlepší, co bylo v jejich silách. První mistrovský zápas příští sobotu ukáže, s čím vstoupí do nové sezóny. K postupu do třetí ligy jim mají pomoct i noví hráči – navrátilec Halbich, brankář Král, obránce Krčmář. Kromě toho i dvě opory Vilémova, záložník Patrik Havel a stoper Jan Filip.

Patrik Havel o přestupu do České Lípy. | Video: Jana Ryantová.

Z Vilémova odešli po té, co mu pomohli postoupit do divize. Už v září se hráči na hřišti České Lípy postaví proti svému bývalému oddílu. „Budou to asi smíšené pocity, ve Vilémově mám spoustu kamarádu, ale teď jsem hráč Lípy, takže budu chtít vyhrát,“ uvažuje Havel. Zlákalo nás zahrát si vyšší úroveň fotbalu a postup do třetí ligy, tím se tady nikdo netají,“ říká Patrik Havel rozhodně. Nad přestupem dlouho neuvažovali, v tom se Patrik Havel shoduje s Janem Filipem: „Oba jsme ambiciózní a chceme hrát co nejlepší fotbal.“ První týden letní přípravy absolvovali ještě s Vilémovem. „Počítali jsme s tím, že budeme hrát další sezónz tam, ale když přišla zhruba před třemi týdny nabídka z Lípy, byla to pro nás jasná volba," vzpomíná Filip. Už po letní přípravě je jasné, že s novým týmem budou větší i požadavky na fyzičku. "Tréninky jsou intenzivnější a celý tým je mnohem vyrovnanější. Určitě tady nemáme svoje místo jisté," uvažuje Jan Filip.

