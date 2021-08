„Máme radost, že jsme zvítězili a že jsme vstoupili vítězně do soutěže,“ pochvaloval si Martin Jánošík, kouč České Lípy. Úvod utkání patřil hostům z Prahy, v jedenácté minutě využil Štohanzl zaváhání českolipské obrany tím, že využil uličku v obraně a nebojácně prošel a poslal míč mezi tři tyče - 0:1. Jenže domácí se nevzdali a ve 27. minutě rozhodčí nařídil přímý trestný kop na branku Aritmy. K míči se postavil Bulejko a nádherně ho trefil z úhlu k zadní tyči, gólman Stareček neměl šanci - 1:1. O devět minut později se po nacvičeném signálu trefil Petr -2:1.

„Co se týče hry, soupeř nás potrestal v první půli z jediného zaváhání. My jsme nesložili zbraně, podařilo se nám to otočit,“ pokračoval Jánošík.

Do druhé půle vstoupili lépe domácí, Petr přihrál zpětnou přihrávkou Halbichovi, který se prosadil přízemní střelou - 3:1. Poté zahrozili hosté, jenže Žižka byl proti, když vykopl tvrdou střelu Novotného z trestného kopu z brankoviště. Po hodině hry jim to vyšlo, Novotný poslal míč od rohového praporku do vápna, kde se nejlépe zorientoval Bedrna a snížil skóre na 3:2. Českolipským se podařilo Blažkem zvýšit skóre na 4:2, jenže deset minut před koncem hosté hru z dramatizovali, když se trefil Troníček 4:3. Pak už to byl boj, domácí úspěšně odolali náporu hostí a připsali si první vítězné utkání.

„Dnešní zápas byl dost nervózní, prostě úvodní kolo. Hlavně jsme rádi, že se už hraje. Úvod patřil nám, šli jsme do vedení. Já hlavně nechápu ten obrat, kdy jsme dostali dvě branky po standardních situacích. Pak jsme pořád dotahovali, ale soupeř vždy odskočil. Po sedmdesáté minutě soupeř odešel fyzicky, ale my jsme toho nevyužili k vyrovnání. Pro divácké oko to bylo zajímavé, ale pro nás bolestivé, protože nevyhrál lepší," smutně pravil Ladislav Prošek, kouč Aritmy.

„O poločasové přestávce jsme si řekli v kabině, že musíme pokračovat dál ve stejné hře, ale to se ve druhé půli nepodařilo. Byli jsme hodně pasivní a pomalu se posouvali za balón. Podařilo se nám dát gól, čímž jsme se posunuli o něco dál. Soupeř se snažil, ale my to udrželi,“ uzavřel vše Martin Jánošík.

Arsenal Česká Lípa - Aritma Praha 4:3 (2:1)

Branky: 27. Bulejko, 36. Petr, 48. Halbich, 67. Blažek – 11. Štohanzl, 61. Bedrna, 79. Troníček. Rozhodčí: Fišer. ŽK: 1:3 (plus oba trenéři), 170 diváků.

Čes. Lípa: Plechatý – Baláž, Blažek, Provazník, Bulejko – Vacek (88. Verner), Žižka (91. Černý), Šíma – Petr, Díl (73. Malý) – Halbich (91. Berounský)

Aritma: Stareček – Pivrnec, Cseh, Bedrna, Šedivý (80. Lelitro), Štohanzl (43. Novotný), Troníček, Krupička, Baran (80. Macek), Kortiš (34. Efenberk), Míka

MIROSLAV DALÍK