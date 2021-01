„Fotbal v Lípě dělají skvělí lidé. Odchází se mi těžce. Třetí liga by České Lípě slušela,“ zdůraznil levonohý obránce a bývalý mládežnický reprezentant.

Váš přesun do vyšší soutěže byl prý součástí dohody. Je to tak?

Ano. V České Lípě byla dohoda, že pomůžu v podzimní části. Když bude možnost odejít do vyšší soutěže, tak mě klub pustí. Možnost se naskytla. Zamířil jsem do FK Přepeře, který hraje třetí ligu.

Vy jste toho v dresu Arsenalu nestihl moc odkopat. Hlavně kvůli koronavirové pauze.

Přišel jsem po startu divize, takže jsem stihl pouze pět zápasů. V Lípě to ale bylo super, fotbal tam dělají skvělí lidé. V kabině jsme byli v podstatě všichni na stejné věkové úrovni. Atmosféra v týmu byla výborná. Neodchází se mi lehce.

Během dvou let jste si dvakrát přetrhl křížové vazy. Koleno drží?

Mám za sebou dvě operace. Odehrál jsem pět divizních zápasů v plné zátěži. A koleno drží. Doufám, že jsem si vybral to nejhorší.

Dá se říct, že v České Lípě jste vlastně prožil takový fotbalový restart.

Beru to tak, že mám poslední možnost dostat se zpět do „velkého“ fotbalu. Dělám pro to maximum.

Na jaře jste při první koronavirové vlně řádil ve FIFĚ v rámci Datart e:Ligy Challenge. Co teď, hrajete?

Hraji neustále (smích). Po fotbale je to asi můj největší koníček.

Zažil jste už dva návraty po těžkém zranění. To rozhodně nebylo nic lehkého, dokonce jste slýchával, že máte po fotbale.

Bylo to těžké. Hodně. Ani ne tak po fyzické stránce, jako spíš po té psychické. Já jsem o konci kariéry nepřemýšlel ani minutu. Když mi pan doktor v září před operací řekl, že už v lednu budu běhat na hřišti, dal jsem si to do hlavy a dělal pro to opravdu všechno. Na nějaké černé myšlenky nebyl čas.

Restart vám trochu kalí přerušení nižších fotbalových soutěží.

Je to hrozné. Poslední zápas jsme v Lípě hráli někdy v říjnu. Od té doby trénujeme individuálně, jelikož ve skupině nemůžeme. Teď už jsou zápasy rozepsané někdy na únor. Byl bych moc rád, kdyby to vyšlo a my mohli zase hrát. Nejbližší zápas máme momentálně 10. února a to je pohár v Plzni. Strašně se těším. Pokud se to opět neodloží.

Souhlasíte s opatřením vlády, která se týkají právě amatérského sportu?

No… Nezbývá mi nic jiného, než souhlasit a přijmout to tak, jak to je. Jako všem ostatním. Můžeme jen doufat, že v následujících měsících se situace zlepší.

Jaké tedy máte aktuální fotbalové cíle?

Chtěl bych se ukázat v Přepeřích v co nejlepším možném světle. To znamená odehrát kvalitní zápasy a hrát v popředí třetí ligy. To jsou momentální cíle. Kdo ví, co bude dál.

Co byste přál fotbalu v České Lípě?

Jen to nejlepší! Jak jsem říkal, fotbal tam dělá super lidé, kteří ho mají rádi. Přál bych jim samozřejmě postup o patro výš. Třetí liga by takovému týmu a městu více slušela. Ale bude to hodně náročná cesta.