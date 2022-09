„Těžké utkání, na těžkém rozmáčeném terénu s tvrdým soupeřem. V první půli jsme se s tím těžko vyrovnali, prohrávali jsme souboje. Ve druhém poločase jsme hru zlepšili, vytvořili ai velký tlak i šance, bohužel jsme je neproměnili. Potom do průběhu zasáhlo zranění Honzy Blažka a museli jsme sestavu trochu změnit. Hra byla nahoru dolů, neurovnaná a hodně přerušovaná žlutými karty a následovala červená pro Šimona. To vše ovlivnilo závěr utkání. Nakonec bod je dobrý," hodnotil utkání Martin Jánošík, kouč českolipského Arsenalu.

Utkání se hrálo na těžkém terénu a bylo hodně tvrdé. Česká Lípa měla začátek utkání, ale pak se dostávala do problémů. Domácí hru vyrovnali a začali mít více ze hry. V 16. minutě Dubnický přihrál Kýčkovi, ten poslal přizemní střelu k tyči, českolipský gólman Král ale reflexivně rukou tečoval do bezpečí.

O šest minut později zahrozil Kovář střelou z úhlu, Král musel opět zasahovat. V závěru poločasu Česká Lípa hru srovnala a měla i šance. První zahrozil Kazda střelou z osmnácti metrů, gólman Martinec ji se štěstím vytáhl na rohový kop. Následovala tvrdá střela Blažka, jenže mířil těsně nad branku.

Do druhého poločasu nastoupila Lípa jako vyměněná, vytvořila si velký tlak, ale neprosadila se. Hned v úvodu Halbich trefil jen domácího gólmana. V 58. minutě Halbich přistrčil míč Ješetovi, ale ani jeho střela se nevešla mezi tři tyče domácí branky.

Poté zahrozili domácí, kdy po centru z trestného kopu střílel nad Královu branku Neudert. V té době se hra více přiostřila a důsledkem byl likvidační faul Peterky na Blažka, který dostal loktem do obličeje (byl odvezen na šití obočí do nemocnice).

Hlavní arbitr Langmajer udělil faulujícímu hráči žlutou kartu, což vyvolalo nevoli mezi hostujícími hráči a žlutilo se. Lípa mohla o remízu přijít po Dvořákově ztrátě balónu, kdy Král nohou vykopl střelu jednoho hráče domácích. V poslední minutě musel navíc po druhé žluté předčasně do sprchy hráč hostí Šimon.

„Lípa měla začátek utkání. My jsme to ve druhé části první půle vyrovnali a měli tam nějaké šance. Závěr poločasu patřil Lípě. Ve druhém poločase jsme zpočátku museli čelit tlaku soupeře, ale pak jsme hru vyrovnali. V závěru jsme mohli po sólu skórovat. Škoda, že se to nepodařilo. Celkově je to zasloužená remíza," pravil domácí trenér Petr Schneider.

FK Olympie Březová - Arsenal Česká Lípa 0:0

Rozhodčí: Langmajer. ŽK 3:9 (plus asistent trenéra Štajner). ČK: Šimon (ČL), 80 diváků.

Česká Lípa: Král – Baláž, Filip, Dvořák, Henzl – Blažek (72. Valta) – Kazda (85. Nosek), Havel, Ješeta (81. Bulejko), Šimon – Halbich (85. Žižka)

MIROSLAV DALÍK