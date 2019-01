Po více než pěti letech byl opět přímým účastníkem druholigového utkání FK Pardubice. Bývalý hráč a později trenér Východočechů Martin Svědík tentokrát stál na druhé straně barikády – jako kouč Jihlavy dovedl svůj tým k vítězství v utkání 2. kola druhé nejvyšší soutěže.

Fotbalový kouč Martin Svědík s Jihlavou zdolal klub, v němž prožil část své kariéry. | Foto: Deník/Jaroslav Loskot

Celkem brzy se radoval z gólu, ale pohodový zápas to pro něj rozhodně nebyl. Často musel vyrazit směrem k hrací ploše a důrazně upozornit některé ze svých svěřenců na nedostatky. Vyhrál, po zápase už si mohl podat ruku s kolegy na znamení vítězství (1:0). „Jsou to pro nás důležité body,“ ulevil si Svědík po utkání.

Prožíval zápas na lavičce ještě více, když se hrálo proti Pardubicím? „Že bych měl nějaké emotivní prožitky, to vůbec ne. Už jsem Pardubice potkal v přípravě, s Mladou Boleslaví a pak s Jihlavou. Už je to od mého odchodu dlouhá doba, nezdá se to, ale běží to rychle,“ uvedl čtyřiačtyřicetiletý trenér.

Působiště kouče Svědíka po odchodu z Pardubic r. 2013:

FC Baník Ostrava

FK Dinamo Minsk (Bělorusko, asistent trenéra)

Česká reprezentace do 20 let

FK Mladá Boleslav

FC Vysočina Jihlava.

Ano, jeho přesun do Baníku Ostrava se upekl v závěru sezony 2012/2013. Následovala blesková reakce. Zbývaly poslední dva zápasy, ale Svědík již ročník nedokončil. Tým místo něj převzal tehdejší trenér dorostu Jiří Krejčí, který je u týmu dodnes. „Okolnosti jeho odchodu sice tenkrát nevyzněly moc hezky, ale to byly takové interní věci,“ připomněl před vzájemným zápasem Martin Shejbal, Svědíkův bývalý spoluhráč a později trenérský kolega. Pardubickému vedení se tenkrát nepozdávalo především (ne)vyjednávání tehdejších zástupců ostravského klubu.



Svůj současný vztah k Pardubicím popsal Svědík po posledním utkání. „Jsem rád, že se vazby s lidmi z klubu nepřerušily a že se narovnaly. Pardubicím přeji, samozřejmě kromě vzájemného utkání, vše nejlepší. Myslím si, že tam odvádí velký kus práce,“ prohlásil.



Proti Pardubicím se postavil v zimní přípravě už jako trenér Mladé Boleslavi, v tomto roce pak následovaly dva zápasy v roli kouče Jihlavy. Po sestupu Vysočiny došlo nyní k prvnímu ostrém střetu o body.



Jihlavská mise

Výhry Jihlavy nad Pardubicemi si Svědík velmi cenil. Nezapomněl ani na „prémie“, které se tradičně vypisují u zápasů proti bývalému zaměstnavateli. „Samozřejmě jsem klukům slíbil motivaci do kabiny. O to nepřijdou, když jsme Pardubice porazili,“ prozradil.



Pro Jihlavu je návrat do druholigové soutěže po šesti letech novou kapitolou. Úvodní dva zápasy zvládla vítězně. „Jestli máme šest bodů nebo méně, to zatím tolik nesleduji. Co mě zajímá, je kvalita soupeřů a naše adaptace na druhou ligu. Kluci si ověřili, že jedině naší poctivou hrou se můžeme dostat do popředí tabulky. Věřím, že když budeme takto hrát, tak se dostaví i výsledky,“ doplnil Svědík.



Do Pardubic už jezdil sledovat soupeře, adepty reprezentačního týmu do 20 let, nechyběl při otevření Regionální fotbalové akademie Pardubického kraje. Až přijede v listopadu, bude to znovu něco speciálního. Na stadionu Pod Vinicí se jako kouč Jihlavy postaví na střídačku hostů.