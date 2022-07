„U nás se zatím nikdy nestalo, že by člověk z Afriky vstoupil do českého fotbalu. V tomhle jsme první, je to unikátní,“ hlásí Vlastimil Gabriel, šéf druholigového Varnsdorfu.

Ten změnil trenéra, když Pavla Drska, který na vlastní žádost skončil na konci minulé sezony, nahradil Miroslav Holeňák. „Kdo mě zná, tak ví, jaké trenéry volím. Nechci, aby byli z velké dálky. Jsem rád, když nejsou okoukaní, zajímá mě jejich charakter. Míra tohle všechno splňuje. Už jednou jsme spolu koketovali, tehdy se ale rozhodl zůstat v Liberci, aby nabral více zkušeností. Když jsem se dozvěděl, že Pavel končí, znovu jsem mu zavolal. Klaplo to. Míra se chtěl osamostatnit a zkusit si konečně roli hlavního trenéra. Dali jsme mu šanci,“ vysvětluje.

Je to taková varndorfská klasika. V drtivé většině se na jeho lavičce objevuje neokoukaný trenér s minimem zkušeností. Příkladem by mohl být David Oulehla, nebo Zdenko Frťala, který si ve Varnsdorfu udělal velké jméno. „Jsou to trenéři, kteří rádi pracují s mladými hráči. Nejsou nároční na hráčský kádr, nemají přehnané nároky na posily, snaží se pracovat s tím, co mají. A to je dobře,“ poznamenal Gabriel.

PODÍVEJTE SE: Holeňák slaví první výhru, Varnsdorf porazil v přípravě Teplice

Během minulé sezony šéf varnsdorfského fotbalu několikrát naznačil, že finanční stránka klubu není zrovna růžová. Trn z paty by měla vytrhnout již zmíněná spolupráce s netradičním partnerem. Šušká se o částce pět miliónů korun. Jednání zprostředkovala agentura Global Ballgames.

„Oslovil nás jeden člověk, že by uměl někoho sehnat. Tak na nás ten partner, který žije v Americe, přišel. Ze začátku jsem by skeptický, tohle nikdy nikomu nedopadlo. Budeme první,“ zdůraznil.

Vše by se mělo definitivně doladit v příštím týdnu, ve hře je i prodej akcií klubu. „Většinu bychom ale měli my, uvidíme, co se bude dít za rok. Jde o investory, kteří mají rád fotbal,“ pokrčil Gabriel rameny.

V kádru Varnsdorfu by se na zkoušku mělo objevit až pět afrických hráčů. V přípravě proti Teplicím, které Varnsdorf porazil 3:2, se dobře jevil Nigérijec Tanko. „Je logické, že chtějí, aby se tady jejich kluci obehráli. Nemám s tím problém. Dohromady by mělo přijít na zkoušku pět kluků, ale necháme si tak dva, tři. Nechceme tolik zasahovat do našeho kádru, který prožil velmi dobrou poslední sezonu,“ prozradil.

Vlastimil Gabriel, ředitel fotbalového Varnsdorfu, s africkým investorem.Zdroj: se souhlasem FK Varnsdorf„My jsme dneska v podstatě dohodnutí. Čekáme na finanční plnění, příští týden bude jasno. Až se tohle naplní, bude smlouva platná. Do té doby nevydám z ruky ani jednu akcii,“ pokýval hlavou.

Šéf Varnsdorfu i v těžké době předem finančně zajistil Varnsdorfu další rok. „Ale byli jsme hodně na pokraji. Vemte si, jak se zdražuje. Třeba energie, to je naprostá šílenost. Může se stát, že tady zaplatíme třeba o milion víc. Šílené,“ zakroutil hlavou.

Kádr týmu z Kotliny se zase tak moc neměnil, trenér Holeňák navíc přivítá další hráče na zkoušku. „Budeme tu mít dva kluky ze Slovanu Bratislava a dva z pražské Dukly. Uvidíme, jak to dopadne,“ konstatoval.

Pryč je Velich, který je na zkoušce v Prostějově. Hušek je zpátky ve Spartě B. Otazník visí nad Heppnerem a Dordičem, zpátky do Jablonce se vrátil brankář Richter.

Mohl by mít tedy Varnsdorf ambice hrát v horní polovině tabulky? „Uvidíme, jak se nám podaří náš kádr doplnit. Nejvíce mě mrzí, že budeme mít v soutěži další rezervní týmy. Za mě je to totální hovadina. Do pěti let může být ve druhé lize pět, šest béček. O čem pak ta soutěž bude? Na hráčské bázi spolupracujeme s Jabloncem, Libercem, Teplicemi nebo Mladou Boleslaví. Pokud tyhle celky budou mít ve druhé lize své rezervy, tak nebudeme mít kde brát. A to si vemte, že právě tyhle kluby nám ročně vezmou dvacet dětí,“ zlobí se Gabriel.

Kromě vpádu prvoligových rezerv čeká na druhou ligu další těžká zkouška. Do dvou let by všechny kluby měly mít umělé osvětlení, od sezony 27/28 by k tomu měl přibýt i vyhřívaný trávník. „Je to poměrně úsměvné, ale přesto jsem hlasoval pro. Když teď přijdu na město a řeknu je to váš stadion a my tam potřebujeme osvětlení a vyhřívání, budu mít v ruce papír, že to je prostě dané. Pak si můžeme říct, zda fotbal ve Varnsdorfu chceme nebo nechceme. Ale ono se to za rok může změnit, může se stát, že třeba šest druholigových týmů tenhle slib nebude moc akceptovat. Když to ale shrnu, tak si tady hrajeme na něco, na co nemáme. Realita je jinde. I kdybychom tady měli osvětlení a vyhřívání, stejně nemůžeme hrát první ligu. Tak to je,“ dodal Gabriel.