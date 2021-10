„Tohle dělám nerad, ale musím. Za stavu 2:1 pro domácí byla v náš prospěch odpískaná penalta. Trvalo asi minutu, než jsme od domácího brankáře dostali míč. V té době utíkal domácí fanoušek za pomezním a hulákal, že to penalta nebyla. Tenhle pomezní po delší časové prodlevě mával na hlavního, aby penaltu odvolal,“ kroutil hlavou Věchet.

Zarazil ho hlavně věk všech tří sudích. Posuďte sami. Hlavní sudí Ježek (ročník 2002), asistenti Hruška (ročník 2004) a Cesar (ročník 2005). „Hlavní sudí sotva plnoletí, na lajnách doslova děti. Je nedůstojné, aby tak mladí rozhodčí ovlivňovali utkání dospělých. Je to ostuda fotbalu,“ zlobil se.

Podle Věcheta není výmluvou, že je nedostatek rozhodčích. „To neberu, to není můj problém. Já taky nebrečím, že nemám dvacet hráčů. Nechápu, proč nebyl nasazen alespoň jeden zkušený rozhodčí. Volal jsem už na okresní svaz Řeháčkovi a zeptal, proč pošle ti rozhodčí pod dvacet let,“ zakroutil hlavou.

„Tímto směrem se náš amatérský fotbal řítí tam, kam nemá. Jsem totálně znechucen. Celý týden se těšíme na mistrák a po utkání musíme přijmout to, že děti nezvládají zápasy dospělých. Hlavně neznají pravidla. To se ukázalo v plné nahotě při autovém vhazování, kdy se měl aut opakovat na základě pravidel. To nám ale bylo odepřeno. Myslím si, že prostě není problém delegovat jednoho dospělého sudího a k němu děti. I když…,“ dodal zklamaný Rudolf Věchet.