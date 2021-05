Začneme krajským přeborem, kde máme Českolipsko čtyři okresní želízka v ohni. „Na tréninky se scházíme dvakrát týdně. V úterý je účast větší, ve čtvrtek zase menší,“ prozradil Jan Broschinský starší, trenér Nového Boru.

Přátelský zápas ještě novoborští fotbalisté nehráli, jejich kouč ale přiznal, že v dalších týdnech se to změní. „Máme něco v plánu, všechno to bude na hřištích soupeřů. V Jílovém bychom měli hrát 29. května, 5. června nás pak čeká v Děčíně Junioru a o týden později hrajeme ve Vilémově. Pak bychom dali hráčům volno. Před startem nové sezony bychom měli hrát s Rumburkem, dle startu soutěží se Štětím nebo Lovosicemi,“ pokračoval.

Podle informací Deníku by měl v klubu skončit Lukáš Broschinský. „S účastí na tréninku jsem spokojený, chodí až 15 kluků. Bohužel, nehrají se zápasy, takže hráče to moc k aktivitě nenutí,“ dodal kouč Nového Boru.

Zajímavé dění je také v kabině TJ Doksy. „Trénujeme jednou týdně v sobotu, abychom to nějak udržovali. Je nás ale málo, takže jsme žádné přáteláky nedomlouvali a ani domlouvat nebudeme. Počkáme až po létě,“ stručně pravil Dušan Ješeta, trenér Doks. Vedení klubu navíc jedná o budoucnosti několika hráčů. „Je prostě blbá situace, je pravda, že jednáme s několika hráči. Nic není uzavřené. Je tady i možnost, že bychom se nepřihlásili do krajského přeboru. Času je ještě dost, i když nás vedení svazu nutí, abychom se rozhodli do května. Uvidíme,“ podotkl Karel Kapoun, předseda TJ Doksy.

S přátelskými zápasy v blízké budoucnosti nepočítají ani ve Stráži pod Ralskem. S hráči tady ale problém zřejmě nebude. „Budeme trénovat do konce června, pak bude pauza. Hráčů se nám schází dost, jsem docela optimistický. Máme tady mladé odchovance, kteří mají chuť do fotbalu. Ještě máme vyhlídnuté tři hráče, uvidíme, jak to dopadne,“ nechal se slyšet Karel Knejzlík, kouč fotbalisté Stráže. Stráž by měla v pondělí 24. května sehrát přátelské utkání ve Šluknově (17).

Fotbalisté Skalice trénují společně se svou rezervou. Trenér Zdeněk Baťka přibližuje, jak to bude s přátelským zápasy. „Teď v sobotu budeme hrát proti Mimoni. Spojili jsme to teď s béčkem, na tréninku chodí až 20 lidí. V plánu máme ještě zápasy s Jílovým a Vilémovem,“ stručně pravil Baťka.

V I.A třídě působí Jiskra Mimoň, která registruje malou změnu na pozici trenéra. V týmu skončil Karel Moc, na lavičce tak zůstal osamocený Pavel Vít. „Karlovi jsem přislíbil, že mu pomůžu. Nechtěl do dělat sám. Nalákal mě a nakonec skončil,“ usmál se Vít. „Tréninky jsou docela dobré, schází se 15 lidí, někdy i víc. Chodí nám tak šest kluků z dorostu. Přátelák už jsme hráli, proti Kamenici. V sobotu hrajeme ve Skalici, máme tam ještě Žandov,“ uvedl Vít.

V nejnižší krajské soutěži má Českolipsko pět zástupců. V západní skupině I.B třídy to jsou Lokomotiva Česká Lípa, Doksy B, FC Kamenice, FK Cvikov a Spartak Žandov.

„Začali jsme tak nějak zvolna, chodíme si zahrát a sháníme lidičky. Chodí i dorostenci. Žádné přáteláky teď neplánujeme. Sezona by měla začít dřív, takže to necháme těsně před startem. Uvidíme, jak se to vyvine. Měl by být i nějaký okresní turnaj,“ pokýval hlavou Petr Kabát, trenér českolipské Lokomotivy.

Registruje Lokomotiva nějaké změny v hráčském kádru? „Vypadá to, že dva až tři hráči chtějí odejít. Uvidíme, jak to všechno dopadne. Budeme se snažit tým doplnit, naštěstí máme dorost, kde jdou nadějní mladíci,“ dodal Kabát.

Ve Cvikově spojili tréninkové síly s Lindavou. „Chodíme trénovat, ale moc nás není. Kluci si našli jiné záliby, pomalinku to musíme dát dohromady. Trénujeme společně s Lindavou, takže někdy na tréninky dorazí i 20 hráčů,“ připomněl cvikovský kouč Jan Záhorský. „Příští týden budeme hrát se Skalicí B, pak nás čeká Horní Podluží a Kamenice,“ doplnil.

Jedno přátelské utkání mají za sebou v Žandově, tamní Spartak začal trénovat před dvěma týdny. „Hráli jsme proti Jestřebí. Zatím nemáme v plánu další zápasy, chceme nejdřív potrénovat a pak možná ještě něco domluvíme. Teď v týdnu nás bylo na tréninku 14. Nikdo neskončil. Co se týče nových hráčů, tak jsme se tam o jednom klukovi bavili,“ uvedl Tomáš Vaníček, předseda fotbalového klubu v Žandově.

Fotbalová Kamenice nelení, odehrála už tři přátelské zápasy. „S Jestřebím a Cvikovem jsme hráli shodně 6:6, teď jsme v sobotu porazili 4:1 Mimoň. Přesto je to pořád takové utlumené, máme problémy se sejít. Ještě odehrajeme jeden zápas a pak oficiálně ukončíme tuhle podivnou sezonu,“ řekl Jakub Serdel, hrající předseda klubu. V sobotu 22. května bude hrát Kamenice doma od 10.30 proti Skalici B.