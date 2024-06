Do FORTUNA:LIGY přímo postoupila pražská Dukla, která mezi elitou vystřídá Zlín. Karviná a České Budějovice zůstávají i přes účast v baráži v první lize, protože byly úspěšnější ve dvojzápase s Vyškovem a Táborskem. Olomouc coby rezerva Sigmy postoupit do baráže nemohla. Sestup si již v dřívějších kolech stvrdila Kroměříž, kterou ještě doplní Příbram.

Zdroj: Jiří Dozorec

Postup: Dukla Praha

Sestup: Kroměříž, Příbram

ČESKÁ FOTBALOVÁ LIGA

Do finálového utkání o postup do druhé ligy se dostaly vítězné týmy obou skupin. Z „áčka“ Slavia Praha B a z béčka Slovan Velvary. Díky tomu, že z F:NL sestupuje pouze jeden český tým (Příbram), tak z ČFL sestupují tři týmy.

Ve skupině A to je Králův Dvůr a ve skupině B Přepeře. „Pro nás je důležité, že Přepeře přihlásily divizi a nešly do krajských soutěžích,“ uvedl Zbyněk Poppr, sekretář LKFS. Třetím sestupujícím bude ten horší ze dvou celků, které skončí na patnáctém místě. V „áčku“ jsou patnácté Karlovy Vary (30), čtrnáctý je Písek (33). V „béčku“ je to zamotanější. Namočené jsou patnácté Teplice B (31), dále trio Hradec Králové B, Živanice, Mladá Boleslav (32). Stoprocentní záchranu ještě nemá ani jedenáctá Česká Lípa (33).

Postup: rozhodne se mezi týmy Slavia Praha B a Velvary

Sestup: Králův Dvůr, Přepeře, ?

DIVIZE

Z divize A postupuje Petřín Plzeň, v divizi B je nejblíž Chomutov (62), stále ho stíhá Kladno (61 – odehrán jeden zápas více). Ze skupiny C je kousek od postupu Ústí nad Orlicí (71), dvě kola před koncem má na druhé Benátky nad Jizerou čtyřbodový náskok.

Co se týče sestupů, tak z divize bude definitivně sestupovat devět týmů, tři z každé skupiny. V „áčku“ jsou to Klatovy a Tachov, čtrnáctý je aktuálně Český Krumlov. Skupina B nejvíce zajímá Ústecký kraj. Dolů jde Cheb a Louny, jen zázrak by zachránil Nespeky. Dobrou zprávou je, že aktuálně třinácté Štětí by mělo být zachráněno. V „céčku“ jasně sestupuje Letohrad, na sestupových příčkách jsou ještě Spoje Praha a Čáslav.

Zdroj: Jiří Dozorec

Postup: Petřín Plzeň, ?, ?

Sestup: Klatovy, Tachov, Cheb, Louny, Nespeky, Letohrad, ?, ?, ?

KRAJSKÝ PŘEBOR

O vítězi krajského přeboru není rozhodnuto, přesto by měl být znám postupující do divize. „Fotbalisté Hrádku nad Nisou potvrdili, že si divizi vyzkouší. Čelo přeboru hrají několik let. Sice není jisté, zda přebor vyhrají, ale Pěnčín postup nechce,“ prozradil Poppr.

Hrádek má na čele tabulky jednobodový náskok právě na FC Pěnčín. „Sestupovat by měl pouze Rapid Liberec. Ostatní týmy potvrdily, že krajský přebor hrát chtějí. Z Ústeckého kraje k nám přechází Vilémov, ještě se také jedná o přesunu Šluknova. Každopádně krajský přebor by měl mít 16 účastníků,“ pokračoval svazový sekretář.

Postup: Hrádek nad Nisou

Sestup: Rapid Liberecké

I.A TŘÍDA

Vítězem I.A třídy je Sokol Pěnčín, který si tak zajistil právo postupu do krajského přeboru. „Tam se ale ještě neví, jelikož se chystá hlasování hráčů. Bělá nám potvrdila, že v další sezoně bude hrát krajský přebor. Co se týče sestupu, tak by měly padat dva týmy,“ konstatoval Poppr.

Na dvou sestupových místech jsou týmy Mimoně a Krásné Studánky (oba 17 bodů). Dvanácté jsou Žibřidice (22), které ale daly do další sezony jasnou zprávu. „Nevypadá to tam dobře. Je jasné, že Žibřidice nepřihlásily pro další rok žádnou krajskou soutěž,“ zakroutil hlavou.

Postup: Bělá, Sokol Pěnčín?

Sestup: Mimoň, Krásná Studánka, Žibřidice?

I. B TŘÍDA

Z I.B třídy budou postupovat první týmy. „Na západě je to jasně Arsenal Česká Lípa B, z východu to ohlásila Jilemnice. V záloze je ještě Jablonné v Podještědí, které by nahradilo již zmiňované Žibřidice,“ řekl Poppr.

Sestup by se měl týkat vždy dvou posledních celků ve skupinách. Vše ale bude záležet na tom, kolik týmů půjde nahoru z okresních přeborů. Jistý sestup má Jablonec nad Jizerou a Nové Město pod Smrkem. Předposlední jsou na východě Lučany nad Nisou, na západě pak Nová Ves u Liberce.

Postup: Arsenal Česká Lípa B, Jilemnice, Jablonné ?

Sestup: Jablonec nad Jizerou, Nové Město p. S., ?, ?