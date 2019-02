Česká Lípa /FOTOGALERIE/ - Arsenal si připsal v zimní přípravě na jarní část fotbalového krajského přeboru výhru 2:1 s děčínským Juniorem.

„Dnes to byla velmi dobrá příprava, soupeř na nás přijel připravený. Překvapil mne s tím, že trénuje teprve čtrnáct dní. My jsme měli po celý zápas více ze hry, ale pak jsme udělali po nedůsledném bránění chybu, soupeř překopl obranu a dostal se do vedení. V prvním poločase jsme nemohli dát gól, to přišlo až po prostřídání a ve druhé půli jsme utkání zvládli,“ řekl českolipský trenér Pavel Horáček.