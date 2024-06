Krajský fotbalový pohár napíše poslední, finálovou kapitolu. O vítězi se rozhodne ve středu 12. června. Do finále se probojoval FC Pěnčín a Arsenal Česká Lípa B. Bitva se odehraje od 18 hodin na stadionu prvoligového Jablonce nad Nisou.

Fotbalisté Arsenalu Česká Lípa B se už těší na finále krajského poháru, kde vyzvou silný FC Pěnčín. | Foto: Jaroslav Marek

Papírovým favoritem je FC Pěnčín, aktuálně druhý tým krajského přeboru, který má v kádru hromadu kvalitních a zkušených borců. Proti němu sice stojí účastník I.B třídy, béčko Arsenalu ale během sezony ukázalou svou velkou sílu.

V západní skupině I.B třídě kosilo jednoho soupeře za druhým, za 25 zápasů nastřílelo 163 branek. „Samozřejmě víme, jak velkou kvalitu má Pěnčín. Nic jsme nepodcenili, viděli jsme jeho zápasy. Těšíme se na něj a jsme připraveni,“ má jasno Tomáš Kucr, trenér Arsenalu B.

Ten už získal v poháru cenné skalpy jiných týmů z krajského přeboru. V osmifinále vyřadil po výhře 3:1 Hrádek nad Nisou, aktuálního lídra a pravděpodobně postupujícího do divize. Ve čtvrtfinále pak Arsenal spláchl 5:0 Frýdlant, v semifinále pak po penaltách vyřadil silnou Chrastavu.

„Je to tak. Třeba skalpy proti Hrádku a Chrastavě jsou hodně cenné. S Chrastavou jsme deset minut před koncem prohrávali 1:3, přesto jsme dokázali vyrovnat a pak postoupit na penalty,“ připomněl Kucr.

Arsenal ale hlásí dvě ztráty hráčů ze základní sestavy. „Bude nám chybět Karel Kaňkovský, náš nejlepší střelec, který je na líbánkách. V obraně pak bude chybět Lukáš Mikysa, ten nemůže kvůli zaměstnání. Naštěstí máme široký kádr. Věřím, že oba kluky nahradíme,“ zdůraznil.

Finále se bude hrát na stadionu FK Jablonec nad Nisou. Pro oba týmy velký svátek. „Napíšu na soupisku co nejvíce lidí. Chci, aby si to všichni užili. Projdeme si zázemí, trávník. Co vím, tak medaile bychom měli dostat i za druhé místo, kdyby nám to nevyšlo. Těšíme se,“ dodal Tomáš Kucr.

„To, že se zápas odehraje na ligovém stadionu, je pro nás velká motivace. Většina hráčů prošla Jabloncem a Libercem. Jsme místní a budeme se chtít ukázat. Pro fanoušky je připravená speciální nabídka. Pro nejmenší diváky máme nachystanou fanzónu jako na lize. A pro naše fanoušky máme připravené klubové šály a kšiltovky," řekl Adam Pelta, hrající manažer FC Pěnčín.

Pro diváky bude otevřena pouze hlavní tribuna. Hlavní vstup se otevře v 17 hodin. Pro návštěvníky bude připravena fanzona s doprovodným programem u hlavního vstupu. Vstupenky budou v prodeji na INFOCENTRU u hlavního vstupu, základní vstupné je 50 Kč, ženy a děti mají vstup zdarma.