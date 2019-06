Náskok lídra se snížil na devět bodů. Již počtvrté v tomto soutěžním ročníku se odehrálo utkání tradičních soupeřů. Arsenal Česká Lípa v sobotním šlágru 3. kola nadstavby krajského přeboru o postup porazil na svém stadionu U Ploučnice vedoucí celek soutěže 2:1 a bodově se dotáhl na druhou Skalici. Třikrát už se derby hrálo o mistrovské body a jednou v pohárovém zápase.

„Dnes vyhrál šťastnější, byl to tradičně vyrovnaný zápas. Standardní situace jsme ubránili,“ řekl trenér českolipského Arsenalu Dušan Ješeta.

HOSTÉ O NÁSKOK 1:0 PŘIŠLI

Dvě třetiny první půle patřily domácím a třetina času hostům. Tlak domácích byl mírný, usadili se na půlce Doks a ani po sérii rohových kopů v 9. minutě se nikomu nepodařilo dostat míč mezi tři tyče Binderovy branky. Domácí dali gól v sedmnácté minutě, ale radost jim překazila signalizace asistenta rozhodčího, který viděl ofsajd.

Byli to však hosté, kteří otevřeli v 27. minutě skóre zápasu. Zařídili to bratři Šimonové. Starší Jakub poslal z vlastní poloviny centr do leva na Matěje, jenž zkušeně obešel domácího beka, z osmi metrů vystřelil a našel skulinku mezi tyčí a gólmanem Chadrabou Doksy vedly.

O čtyři minuty později Štěpán Hodač poslal dlouhý balón zprava do šestnáctky hostí, nejvýše vyskočil Karel Kaňkovský a z deseti metrů hlavou vyrovnal brankový stav utkání 1:1.

Do přestávky viděli diváci ještě pár šancí na obou stranách a jak obrana Arsenalu v čele s Lukášem Míglem, tak i celá defenziva Doks nepřipustila nikoho do šance. Žádného fotbalového fajnšmekra na tribuně první poločas průměrného utkání nepotěšil.

A hned v první minutě druhé půle předvedli domácí hezkou akci. Milan Lakatoš zatáhl po levé straně, od brankové čáry přihrál pod sebe a Kaňkovský ze sedmnácti metrů slabou střelou poslal míč placírkou vedle pravé tyče. V 50. minutě kopal hostující Martin Finklár roh, míč proběhl přes celé malé vápno, nikdo však z hráčů Doks nedokázal nastavit nohu a skórovat. Při další akci hostí netrefil hlavou branku zblízka Michal Vaňátko.

Šanci domácích zmařil Karel Kaňkovský, když netrefil dobře míč z přihrávky Štěpána Dudy. A Duda opět zleva v 58. minutě centroval do vápna Doks a Kaňkovský poslal balón do sítě, ale druhý asistent rozhodčího viděl ofsajd, a gól tedy neplatil. Na platnou branku si museli diváci počkat až do 75. min, kdy Štěpán Hodač předvedl sólo napříč polovinou hostů, aby na konci akce z osmnácti metrů rozvlnil síť 2:1. Dokští potřebovali dostat zlého džina do lahve, ale na to bylo už málo času.

JEŠETA: MUSELI JSME VYHRÁT

„Vlastně rozhodly momenty a Štěpán Hodač to vzal na sebe. Dnes to bylo průměrné utkání, bez nápadů a bez pohybu. Možná, že se Doksy už šetřily na středeční finále poháru. A ono se to hraje líp, když nemusíte. My chceme skončit soutěž na druhé příčce, a tak jsme vyhrát museli. V poli odvedli dobrou práci jak Kaňkovský, tak i Hodač a jistě i gólman Chadraba,“ hodnotil spokojený kouč Ješeta.

„Lípa vyhrála zaslouženě, protože dala dva góly. Chtěli jsme tady bodovat, snažili jsme se. Motivace nebyla jako v základní části. Dnes jsme dostali laciné góly,“ uvedl trenér vedoucího celku tabulky a tentokrát poražených Doks Michael Šimek.

Vladimír Černý