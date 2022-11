Přezimujete na šestém místě. Nejste zklamaný?

Zklamaný jsem byl v minulé sezoně, kdy jsme si nastavili nejvyšší cíle, to nakonec nevyšlo. Do nové sezony jsme šli s obměněným kádrem, odešli Demke s Kaňkovským. Sám jsem nevěděl, jak to bude vypadat. Máme hodně mladý kádr a to se projevilo. Hlavně v utkání proti Hrádku, kdy jsme vedli 2:1. Tam se projevila naše psychická nepohoda po nepotrestaném faulu od Holečka, kdy následovalo naše hloupé vyloučení a ztráta zápasu. Zlom přišel doma s Lomnicí, kdy jsme kývli, že budeme hrát na špatném terénu a nakonec jsme na to doplatili.

Skalice ztrácela body nečekaně na domácí půdě. Čím to bylo?

Je pravda, že doma jsme většinou neprohrávali. Bohužel, v řadě podzimních zápasů jsme prostě vyhořeli v koncovce. Ať už proti Lomnici, Višňové nebo Novému Boru. Tady jsme se prostě trápili.

Jak na vás působili nováčci z Mimoně a Studence?

Prospěli tomu, že hrajeme o dva zápasy více. S kvalitou to bylo horší. Proti Mimoni to byl rozdíl třídy, to byl náš nejhorší soupeř. Podobně, jako Rovensko. Studenec mě mile překvapil.

Budete přes zimu přemýšlet na doplnění stávajícího hráčského kádru?

Bude záležet na tom, zda tu zůstanou kluci z Lípy, tedy Kubát s Konečným. Čekáme na uzdravení Touše a Lebrušky. Já nebudu nikdy spokojený, nějaké posily jsou v jednání.

V zákulisí se šušká, že další sezona krajského přeboru by mohla mít dokonce šestnáct účastníků. Co vy na to?

No, těžko to hodnotit. Ale aktuálně jsou v I.A třídě kvalitní Žibřidice a dobře hrající Chrastava. To jsou týmy, které by přeboru měly co dát. Ale pokud by nikdo nesestupoval, tak nevím, jak na tom bude třeba Mimoň.

Vy jste na podzim vyfasoval hned dva tresty od krajského svazu. Říkal jste, že přemýšlíte o konci. Jak je to horké?

S touhle myšlenkou si pohrávám delší dobu. Víte, já jsem za těch sedm let hrozně unavený. Dělám ten fotbal skoro sám, mám tady Roberta Dvořáka a starostu. Ale si více řeší své záležitosti. Mám svou práci a rodinu, fotbal je pro mě velkým vytížením. Občas se mi nálada ze soukromého života přenáší na fotbal. A to je špatně. Rád bych si k sobě sehnal plnohodnotného asistenta, který by mě mohl občas zastoupit.

Kdybyste sekl s fotbalem, byl by to konec kopané ve Skalici?

Na rozlučce jsem už uvažoval, že to prostě zabalím. Když jsem to řekl klukům, byli z toho špatní a přemlouvali mě, ať zůstanu. V opačném případě by prý ve Skalici nezůstali. A to mě potěšilo a možná vlilo novou krev do žil. Je tady dobrá parta, když se nám nedařilo, tak jsme si to pořádně vyříkali a zápasem proti Sedmihorkám se to zlomilo. Konec podzimu byl pro kluky odměnou. Když jsem viděl, jak se radovali z každé branky, bylo to fajn.

Jak bude tedy vypadat vaše zimní příprava?

Začneme druhý týden v lednu. Máme v plánu soustředění v Heřmanicích. Trochu se nám to tam zdražilo, takže si musím sednout se starostou a probrat možnosti dalšího sponzora. Pak budeme v tělocvičně, na umělé trávě v Lípě, půjdeme i na tamní led. Máme v plánu řadu přátelských zápasů.

Váš B tým letos kývl na postup do I.B třídy. Tam je ale poslední. Jaká vypadala spolupráce s vaší rezervou?

Já to uvedu na pravou míru. S Kubou Gabrielem, který se stará o B tým, jsme skvěle vycházeli. Teď ho celý týden nevidím a v sobotu večer mi zavolá a řekne - koho mi dáš. Takhle to přece nemůže fungovat. Co vím, tak několik kluků z béčka už ani nechodí trénovat. Na začátku sezony jsem mu říkal, ať si po postupu sežene sedm, osm kluků. Říkal jsem, že nemůže spoléhat jenom na mě. Kluci z mého týmu mají rodiny, nechtějí hrát v sobotu v Železném Brodě a v neděli v Jilemnici. To nejde.