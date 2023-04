Rozhodující branka padla po dlouhém autu Baťky, když se po závaru odrazil míč ke Konečnému a ten ho uklidil do branky: „Výhra je samozřejmě skvělá, zaplatili jsme za to ztrátou tří hráčů. Zranil se Michal Kopecký, hned na začátku se těžce zranil Honza Frömmel, který si přetrhal křížové vazy. Navíc byl vyloučený kapitán Pavel Hauer,“ kroutil hlavou Zdeněk Baťka, kouč Skalice.

„Už před zápasem jsme věděli, že je Skalice těžký soupeř. Situaci nám navíc zkomplikoval fakt, že jsme kvůli klimatickým podmínkám museli na naší menší umělku. Soupeři jsme sice nabídli náhradní termín s tím, že budeme hrát na přírodní trávě, ale on na to nepřistoupil. Hrát jsme museli," řekl předseda Hrádku Ondřej Holeček.

„Byl to zápas od vápna k vápnu, my jsme měli na začátku štěstí a dali vítěznou branku. Bohužel se mi absolutně nelíbil výkon rozhodčích. Pokud byl vyloučený Pavel Hauer, nechápu, jak mohl sudí přehlédnout faul loktem od domácího Davida Holečka,“ kroutil hlavou Baťka.

Toho vytočily i další události. „Tamní diváci se chovali opravdu neskutečně. Nadávali, napadali slovně mojí ženu i dceru. Upřímně? Doufám, že už Hrádek nikdy nepotkám, mám jich plné zuby. Moc se mi líbí, jak Ondřej Holeček všude hlásí, jak má být všechno fair-play a sám se na hřišti chová tak, že to nemá obdoby,“ zlobil se Baťka.

Skalice vyhrála na jaře i druhý zápas, postupně stahuje náskok na nejvyšší příčky. „Máme nejvyšší cíle. I se zimní přípravou máme dlouhou sérii vyhraných zápasů. A budeme v tom pokračovat,“ dodal Baťka.

Hrádek na jaře nevyhrál, opět nedal ani gól. Slovan hrál už potřetí na umělce a nejinak tomu bude v sobotu v Železném Brodě. „Tam je to extra nudle, šířka hřiště 45 metrů. Vemte si, že velké vápno má 42, a tak na stranách zbyde jeden a půl metru. To už je trochu jiný sport než fotbal. Už teď u nás se Skalicí to bylo hodně o soubojích, o hlavičkách. My jsme na začátku v 6. minutě po autu inkasovali branku a už jsme ve vyrovnaném střetnutí s nepříliš mnoho šancemi vyrovnat nezvládli,“ konstatoval Holeček.

Hrádečtí přitom měli možnost početní převahy, když byl v 65. minutě vyloučen hostující kapitán Pavel Hauer. Sudí střetnutí Pavel Vítek ho předčasně poslal do sprch za strčení soupeře, který by postupoval sám na brankáře. „Takhle náš brejk přerušil, na konci jsme navíc ještě nedali tutovku z malého vápna. Škoda, podle mě to bylo remízové utkání," dodal Holeček.