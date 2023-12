Pane trenére, jak hodnotíte fakt, že přezimujete na čtvrtém místě?

S podzimním umístěním jsem spokojený. Na druhou stranu to mohlo být bodově o malinko lepší, podle mě jsme mohli mít minimálně o pět bodů více. Ve finále to ale není vůbec špatné. Před sezonou jsme skládali nový tým, ten se musel stabilizovat a chvilku trvalo, než si to sedlo.

S tím asi byly spojené výsledkové výkyvy, nemyslíte?

Vemte si, že odešlo šest hráčů, z toho tři ze základní sestavy. Hauer, Kotek nebo Kolář prostě chyběli. Nahradili jsme je Vackem, Češkou, Vernerem. Takže jsme to nějak doplnili. Kromě karetního mariáše ve Frýdlantě se nám změny v sestavě vyhýbaly.

Plánujete v zimě třeba posílení kádru?

Co se týče kádru, tak nikdy moc nespím. Rozhodně plánujeme doplnění týmu. Co vím, tak nikdo nechce skončit. Snad jen kvůli pracovním důvodům. Ale chceme kádr udržet pohromadě. Na konci podzimu už to vypadalo dobře.

Na domácím trávníku se vám ale na podzim moc nedařilo. Našel byste nějaký důvod?

Upřímně? Vůbec si to nedovedu vysvětlit. Doma jsme byli vždy silní. Začalo to zápasem s Hrádkem, kdy jsme remizovali 1:1, jelikož tam kluci neproměnili spoustu šancí. Pak přišlo nešťastné utkání s Lomnicí. Domácí zápasy nám pak svazovaly nohy, nevycházely nám začátky utkání. S Pěnčínem jsme naopak předvedli kvalitní první poločas, v tom druhém nás ale soupeř jasně přehrál.

Jak hodnotíte podzim z pohledu trenéra, který nemá u rozhodčích dobrou pověst?

Podařila se nám první dvě kola, vyhráli jsme 6:0 a 6:2. A pak se začaly dít věci. Někteří rozhodčí, jako třeba Nešněra ve Stráži, na vás mají spadeno a dají vám to sežrat. Ať řeknete cokoliv. Trochu se to pak odráželo do kabiny, někteří hráči se pak soustředili na to, co se děje na lavičce. Postupem podzimu se to ale zklidnilo, s některými rozhodčími jsme si to vyříkali. Jak Zbyňku Popprovi, tak Luboši Řeháčků se tam pár věcí nelíbilo, byla tam prostě pochybení. Ale zase byli rozhodčí, kteří zvládli zápasy odřídit velmi dobře.

Jak bude vypadat vaše zimní příprava?

Podle mě bude nadupaná. Začínáme 13. ledna, naskočíme na spinning. Od 18. do 21. ledna máme soustředění, poté naskočíme na cyklus tří tréninků týdně. Hráči jsou na to zvyklí, chceme být na jaro dobře připraveni.

Budete hrát na jaře o třetí místo? Přeci jen náskok prvních dvou celků je poměrně velký…

V kabině nemůžu říct, že budeme hrát o čtvrté místo. Co si pamatuji, tak jsme třeba na Turnov stáhli jedenáct bodů. První tři týmy budou hrát mezi sebou, takže se tam můžou vymlátit. Jasně říkám, že chceme hrát o první trojku.

Je podle vás letošní úroveň krajského přeboru lepší, než v minulé sezoně?

Myslím si, že ano. Přeci jen v minulé sezoně neměl Studenec ani Mimoň na krajský přebor kvalitu. Všichni tři nováčci soutěž oživili. Platí to i pro Rapid Liberec. Sice je poslední, ale proti nám mě mile překvapil. Skoro celý zápas proti nám vydržel fyzicky, navíc tam mají šikovné fotbalisty. Jediným zklamáním je pro mě Nový Bor.

Není tajemstvím, že vás někteří další trenéři s jiných týmů zrovna nemusí. Co vy na to?

Na nějaké vztahy jsem zvyklý celý život. Já se se všemi bavím otevřeně, někomu se to líbí, někomu ne. Možná nám ostatní kluby závidí, že každý rok jsme schopni tým doplnit pěti hráči. Osobně si myslím, že jsem něco dokázal. Jak pracovně, tak fotbalově. Pokud něco někomu řeknete do očí a on to nepřijme, není to můj problém. Více to nebudu komentovat.

Jak se těšíte na zimní pauzu?

Hodně se těším. Vysloveně si oddychnu a odlétám na dovolenou. Na Vánoce se vrátím domů a užijeme si svátky s rodinou. Bylo toho opravdu hodně, třeba i po pracovní stránce. Je potřeba vypnout a dobít baterky do dalšího roku.