/FOTOGALERIE/ Nováček zatím řádí. Fotbalisté Arsenalu Česká Lípa B vedou západní skupinu I.B třídy, ačkoliv odehráli pouze tři zápasy. V posledním kole Arsenal doslova exceloval, když ve Cvikově vyhrál drtivě 13:1.

Cvikov doma podlehl Arsenalu B ostudně 1:13. | Foto: Jaroslav Marek

Hattrickem se blýsklo hned trio hráčů – Kaňkovský, Vinš a Žižka. „Klukům patří velké poděkování za předvedený výkon. Pro oko nezaujatého diváka to musela být pěkná podívaná,“ pochvaloval si Tomáš Kucr, trenér Arsenalu B.

Skóre přitom otevřel sváteční střelec Lukáš Mikysa. „My jsme za to moc rádi, Lukášovi to přejeme. Hodně nás to nakoplo. Kluci hráli s velkou chutí, Cvikov si s námi nevěděl rady. Po změně stran jsme chodili sami na bránu, neboť domácím nefungoval offside systém. Pak už Cvikov působil odevzdaně a my ho deklasovali,“ dodal Kucr.§

Cvikov vydoloval cenný bod. Budu bojovat s vlastním týmem, řekl Sehnal

Neúcta k samotnému fotbalu a k vlastním divákům. Odevzdaný výkon, nechuť bojovat a hrát. Tak přesně takhle komentoval výkon svých svěřenců trenér Cvikova Pavel Sehnal. Jeho tým doma propadl na celé čáře, rezervě českolipského Arsenalu podlehl ostudně 1:13.

„První branku jsme dostali po deseti vteřinách. Od toho se to odvíjelo. Soupeře musím pochválit, hrál opravdu výborně. Byl rychlý, dynamický, přesný. Nebál se využívat prostorů na celém hřišti. Pokud budou takto pokračovat, nebojím se říct, že můžou hrát v dalších letech klidně krajský přebor,“ pochválil kvality soupeře.

Pak přišlo na řadu hodnocení výkonu vlastního týmu. „Naše mužstvo k tomu přistoupilo tak, že je to prostě potřeba odehrát a hlavně, ať už je konec. Byl to prostě hnus fialovej. Ta nechuť hrát, bojovat, porvat se o výsledek byla do očí bijící. Přitom před týdnem to z naší strany bylo úplně o něčem jiném. Je to neúcta k fotbalu jako takovému. Styděl jsem se, jelikož jsme hráli doma a naši fanoušci si to nezasloužili,“ smutně pokračoval.

Přesto věří, že takový výkon jeho hráči už nezopakují. „Rozhodně na tohle nejsem nastavený. Chci věřit tomu, že podobná ostuda už se nebude opakovat,“ dodal na závěr.