Domácí dali hned na začátku gól, ale po čtvrt hodině bylo vyrovnáno. Šlágr kola začal ostře. „Jsme rádi, že jsme to nakonec zvládli, protože soupeř byl jen bod za námi a hraje na dva vysoké útočníky. Sice vyrovnali po první standardce, ale pak nám taktika vycházela a otočili jsme ještě do poločasu a i ve druhém byli lepší,“ řekl předseda lídra tabulky Ondřej Holeček.

Sedmihorky - FC Nový Bor 2:2 (0:1)

Cenný bod si přivezl Nový Bor ze hřiště Sedmihorek.

„My jsme první poločas zbytečně promarnili, protože jsme neběhali. Hrálo se moc profesorsky. Druhý už byl o dost lepší. Dali jsme dva krásné góly. A mohli jsme dát i třetí Kdyby se to povedlo, tak by se asi zápas zlomil a soupeř už by asi neodpověděl. V závěru jsme ale udělali chybu, soupeř vyrovnal,“ řekl za domácí sportovní ředitel Ondřej Staněk.

„Vrátili se nám do základu někteří hráči, přesto musel opět nastoupit kluk z dorostu. Vedli jsme, ale po změně stran se soupeř zlepšil. Naštěstí jsme vyrovnali a po delší době urvali nějaký ten bod,“ podotkl Jiří Obrovský, sekretář Nového Boru.

FC Pěnčín - FK Stráž pod Ralskem 4:1 (2:0)

Pěnčín doma nezaváhal, v tabulce drží druhé místo.

„Musím pochválit soupeře, hrál dobře kombinačně. My jsme byli prvních dvacet minut lepší, ale soupeř hrál dobrý fotbal. Obě strany po dlouhé době chtěli hrát fotbal a ne některá z nich jen bránit. Proto byla hra zajímavá. My jsme potvrdili náš vzrůstající tlak. Jsem s výkonem kluků spokojený,“ pochvaloval si trenér domácích Emil Šafář.

„Další zápas venku a tradičně další rébus při skládání sestavy. Řada absencí dala příležitost i hráčům s menším zápasovým vytížením a pro některé i na netradičních postech.Nutno uznat, že si vše nečekaně dobře sedlo a v Pěnčíně jsme, i přes zaslouženou prohru 4:1, odehráli povedený zápas,“ nechal se slyšet Karel Knejzlík, kouč Stráže pod Ralskem.

Lomnice nad Popelkou - Železný Brod 3:0 (3:0)

Lomnice doma zvládla roli favorita a poskočila v tabulce na bronzový stupínek.

„Chtěli jsme potvrdit tři body ze Skalice, což se podařilo. Šancí jsme měli mraky, ale většinou jsme je vyřešili tak, že jsme poslední, finální nahrávku pokazili. A tak jsme hodně gólů nedali. Byla to dneska jednoznačná záležitost, takže spokojenost. Měli jsme dva hráče navíc,“ prozradil domácí kouč Zdeněk Baudyš.

„Hrůzostrašných prvních dvacet minut nás stálo zápas. Chvíli trvalo, než jsme se z toho oklepali. Pak se hra vyrovnala, už jsme se dostávali na dostřel i my, bohužel, první poločas jsme promarnili. Na začátku druhého poločasu jsme měli výhodu penalty, ale náš hráč ji zase nedal. Penalty nejsou naší výhodou. Neproměnili jsme tak už pět penalt po sobě, což činí pět gólů a to je hodně. Pak byly nějaké šance na obou stranách. Hra z naší strany byla vyrovnanější a ve větší pohodě. Dělali jsme, co jsme mohli. Výhra soupeře byla zasloužená. Potřebovali bychom pravidelně získávat body. Bohužel klukům do hlavy nevidím, s čím do zápasu jdou. Já jim věřím. Příště hrajeme v sobotu doma proti Rovensku, takže další důležité utkání,“ má jasno Milan Mayer, trenér Železného Brodu

Rovensko pod Troskami - SK Skalice 3:0 (0:0)

Skalice prohloubila svou krizi, padla podruhé v řadě, tentokráte na půdě Rovenska 0:3…

„Soupeř byl dobrý, kvalitní, v prvním poločase měli víc ze hry. Ale naši kluci hráli dobře, zodpovědně, z obrany. Skalice hrála dobře po vápno, ale nedokázala proměňovat šance. Jsme rádi za vítězství, škoda, že průběh zápasu zkazila dvě vyloučení v našem týmu. Do příštího zápasu nastoupíme mínus dva obránci, tak to musíme nějak pořešit. Příští týden jedeme do Železného Brodu, to by mohl být hratelný soupeř, ale uvidíme,“ pravil předseda Rovenska Marek Náhlovský:

Studenec - Mimoň 4:4 (2:2)

Tradičně výborná divácká kulisa viděl zajímavý souboj dvou nováčků. Domácí vedli už 4:2, nakonec ale utkání skončilo divokou plichtou.

„Nám zápas ovlivnila naše velká marodka a zranění, i proto musel do zápasu zasáhnout skoro padesátník Martin Kuřík. Kabina neztrácí víru v udržení krajského přeboru, jedeme dál,“ popisuje průběh remízového utkání trenér Martin Hrubý.

„Z naší strany to byl hrůzostrašný výkon, přizpůsobili jsme se hře domácích a to byla chyba.. Měli jsme velké štěstí, že za stavu 4:2 nepřidali domácí pátý gól. To by bylo po nás. Nakonec jsme ale dokázali srovnat a mohli i vyhrát. Po tom průběhu bod beru, ale fotbalově to nebylo ono,“ připustil Jan Studenovský, kouč Mimoně.