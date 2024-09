Na malém hřišti se hrál bojovný zápas. Višňová hrála přesně to, co Broschinský očekával. „Klukům jsem říkal, že to bude Višňová hlavně nakopávat a půjde si zatím. Přesně takhle nás porazila, je mi to strašně líto,“ poznamenal.

V sestavě mu chybí motor celého týmu – jeho syn Jan. „Bróša nehrál už druhý zápas, má poraněná třísla. Když to na hřišti vidím, tak právě můj syn tvoří 80 procent naší hry. Přijde mi, že bez něj nikdo nebojuje a nechce to prostě strhnout,“ zakroutil hlavou.

Broschinský má ještě pochopení pro nezkušenost mladých hráčů, které má v kádru. Nechápe ale selhání zkušených harcovníků. Příkladem je poslední domácí utkání s Košťálovem, které skončilo bez branek.

„Tohle jsme měli vyhrát. Třešňák je dva metry za penaltou a chtěl asi zlomit břevno, dal to prostě nad. Kubeš je v malém vápně, místo střely ale vymýšlel nesmyslnou přihrávku. Nevím, co si o tom mám myslet. To, že mladík nedá gólovku, se dá pochopit. Ale starší kluci by to měli táhnout a vzít to na sebe,“ smutně poznamenal.

Broschinský se do Boru vrátil po dvouleté pauze, kterou strávil v Žibřidicích. A vrátil se poměrně s velkým očekáváním. Dosavadní výkony jsou pro něj mírným šokem. „Nebudu házet flintu do žita, teď nás čeká vlastně existenční zápas s Lomnicí, která je o bod před námi. Musíme se dát dohromady. Jde o mentalitu našich hráčů. Přijde mi, že se nechceme udělat něco navíc. Já vím, že fotbal bolí, kord v tom vedru. Ale to bolí každého. Musíme urvat tři body,“ zdůraznil.

Tréninková docházka a morálka je přitom v celku z Českolipska na dobré úrovni. „Tréninky jsou výborné, ale přijde zápas a jakoby si kluci cvrnkli do kalhot. Na tréninku má 14 hráčů, defacto netrénuje trio Zahustel, Liška, Jiránek. Kluci dřou. Ale ti, co jsou nejlepší na tréninku, pak v zápase patří k nejhorším,“ konstatoval.

Vedení Nového Boru se snaží ještě posílit. O koho se jedná? „Tenhle týden by měl snad dorazit jeden hráč ze Skalice. Těžko říct, zda by to jeden hráč zbláznil, ale zrovna tenhle na to má. Tak snad to dopadne,“ uzavřel kouč.