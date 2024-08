Obě se odehrály na konci první poločasu. „Nejprve to byla penalta, ze které šli domácí do vedení. Předtím tam bylo jasné postavení mimo hru. Tři minuty před poločasem byl pak velmi přísně vyloučen Havlík. Musel jsem sáhnout do sestavy a stáhnout Krále, abych posílil obranu a zálohu. Je pravda, že Chrastava byla v první půli lepší, byla více na míči, my čekali na brejkové situace,“ vysvětlil Broschinský.

Po změně stran to ale hosté v deseti nezabalili. Naopak. „V 55. minutě jsme vyrovnali a rozhodně nebyli horším týmem. Jenže pak přišla naše chyba a domácí šli opět do vedení. Pak mohl vyrovnat Ondra Zahustel, ale v dobré šanci trefil jen brankáře. Vzápětí jsme dostali třetí gól a to nás zlomilo,“ poznamenal.

Porážka ho mrzí, svůj tým ale Broschinský pochválil. „Klukům defacto nemám co vytknout. V deseti makali a byli domácím minimálně vyrovnaným soupeřem. Je vidět, že se v našem týmu něco děje. Je to trochu jinak nastavené. Teď máme doma Košťálov a musíme udělat všechno pro výhru,“ dodal Jan Broschinský starší.