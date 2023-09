„Hrdinou zápasu byl domácí gólman, šikovný, který pro výhru svého týmu udělal obrovský kus práce. A chytil i tu naši penaltu. Byl to gólman na svém místě, dnešní zápas mu vyšel, jak se patří. Pomohl svému mančaftu, pro kterého jsou ty tři body zlaté,“ přiznal Slavomír Beran, vedoucí Bělé.

„Hosté měli rychlý přechod do útoku a rychlé kraje. To nám dělalo problémy. V prvním poločase spálili tak pět šancí, včetně penalty, kterou chytil skvělý Petr Špaček,“ zdůraznil Marek Steinfest, kouč Mimoně.

K překvapení všech šli domácí do vedení v 31. minutě, kdy z dobré práce Větrovského těžil Matušek.

„Po změně stran jsme se soustředili na obranu a čekali na brejky. Nějaké jsme tam měli, ale pojišťovací gól přišel až v nastaveném čase. Pro nás je to cenná výhra, až na dva hráče jsme byli kompletní. Soupeř ale zaslouží pochvalu, v čele s Tomášem Janů hrál velmi dobře,“ dodal Steinfest.

„Je to facka, která přijít musela. Kluci pocítili, že to nebylo ono. Musíme to tak vzít a rychle se polepšit,“ podotkl Beran.