Od prvních minut mělo utkání velmi vysoké tempo a Arsenal si vytvořil několik slibných šancí. Bohužel jsme je vlastní zbrklostí nedotáhli k zakončení. To se nám trochu vymstilo, soupeř po střele z hranice pokutového území nastřelil svého spoluhráče, od kterého se míč odrazil přímo do naší branky 1:0. Nás to nijak neodradilo a pořád jsme svým dobrým výkonem zůstávali v zápase, vytvářeli si šance, dobře kombinovali a dostávali do zajímavých herních situací.