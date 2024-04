Honzo, v posledním kole jste prohráli v Chrastavě vysoko 0:6. Hodnocení asi bude jasné…

Na tenhle zápas bychom chtěli co nejrychleji zapomenout. Samozřejmě jsme si k tomu museli něco říct. Pokud bychom takhle hráli proti Rapidu, nemáme šanci uspět. Od začátku týdne se soustředíme právě na tenhle zápas.

Na Košťálov, který je v tabulce před vámi, ztrácíte už sedm bodů. Může být bitva s Rapidem klíčová v boji o záchranu?

Zápas s Rapidem bude hodně důležitý, to je jasné. Nechci ale úplně říkat, že to rozhodne o tom, kdo sestoupí. Pokud bychom to zvládli, bude to určitě krůček k záchraně.

Dosavadní jarní výsledky nejsou dobré. V pěti zápasech jste vybojovali jeden bod…

Jarní část je zatím od nás prostě špatná. Vůbec se nám nepovedlo utkání proti Lomnici. Po dvaceti minutách jsme měli vést o tři góly a bylo po zápase. Pak jsme překvapili ve Frýdlantu, kde jsme udělali bod. Pak přišel Pěnčín. Nebudeme si nic nalhávat, na týmy z horní poloviny tabulky prostě nemáme. Z Košťálova jsme chtěli odvést minimálně bod, to se nepodařilo.

Vyloučení, absence, černý kašel. Mimoň je na dně, trenér stále věří

Máte hodně mladý tým, přesto vás posílili dva zajímaví fotbalisté. Vrátil se Michal Třešňák a v týmu také máte Ondřeje Zahustela, bývalého reprezentanta.

To víte, že je to hodně znát. Míša se v zimě vrátil s tím, že prostě chce pomoct v boji o záchranu. O Ondrovi nemusím ani mluvit. Skvělý fotbalista s ohromnými zkušenostmi.

Jak vnímáte aktuální situaci v Novém Boru? To omlazení a přestavba kádru asi byla na pořadu dne, ne?

Někdy to muselo přijít. Starší hráči, jako jsem třeba já, tady nebudeme věčně. Je dobře, že ty mladé vůbec máme. Můžou tady získávat zkušenosti, to je pro ně důležité.

Mohl by sestup do I.A třídy s kádrem nějak více zamávat?

Já věřím, že se hlavně nesestoupí. Samozřejmě se to může stát, ale já prostě věřím, že to ubojujeme a zachráníme. Fakt nedokážu říct, jestli by někdo odešel. Může se stát, že odchody hráčů budou i v případě, že přebor zachráníme.

Vy o odchodu neuvažujete?

Abych pravdu řekl, tak zatím nevím. Uvidím, až skončí sezona.

Můžete z pozice velmi zkušeného fotbalisty odhadnout, jak moc je to v tomto ročníku těžké pro vaše mladší spoluhráče?

Mají to určitě těžké. Určitě by se jim hrálo jinak, kdybychom byli třeba uprostřed tabulky a v klidu. Možná by tam byl i jiný progres. Snaží se. Já bych si přál, aby pro ně byl fotbal prostě více na prvním místě.