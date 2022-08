Během letní pauzy pak přišla nabídka na účast v krajském přeboru. Klub na to kývl a nečekaně tak postoupil do vyšší soutěže. „Většina hráčů souhlasila, takže jsme si řekli, že to přihlásíme,“ řekl Jiří Sutr, předseda klubu Jiskra Mimoň.

Pane předsedo, pojďme ještě vzpomenout na poslední sezonu.

Po covidové pauze začal fotbal a Pavel Vít, jako trenér, měl k dispozici pouze kluky z Mimoně, jejich věkový průměr činil tak 20 let. Po pár kolech přišlo několik zranění a kádr se začal tenčit. Herně to nebylo špatné, body to ale moc nepřinášelo. Mančaft se pomalu sehrával. V zimní přestávce se potrénovalo a s příchodem Davida Řeháka, tedy hráče s nejlepší levou nohou, se Mimoň zvedla natolik, že kromě dvou proher se vše vyhrálo. Kvalitu ocenil například i Adam Pelta z vítězného Pěnčína.

Přes letní pauzu jste řešili účast v krajském přeboru. Jak to všechno vypadalo?

Nejprve přišla nabídka, která se hned zvažovala, druhý den to zas padlo, protože to vypadalo, že v krajském přeboru bude jen dvanáct týmů s nadstavbou. Po týdnu bylo zase vše jinak, krajský přebor byl navýšen zpět na čtrnáct celků. Většina hráčů byla pro, tak jsme si řekli, že to přihlásíme. Vzdálenosti k soupeřům jsou srovnatelné s I.A třídou, ale ten fotbal bude asi o dost rychlejší.

Kdy jste začali s přípravou na nový ročník?

Začali jsme 12. července. Všechny tréninky probíhají na našem hřišti, které nám závidí celé okolí. Zatím se odehrál vynikající zápas s dorostem Arsenalu, kdy jsme vyhráli 5:4. V generálce jsme hráli proti Starým Splavům. A pak vyrážíme autobusem do Sedmihorek na první zápas v kraji po několika letech.

Trenérský post se nemění?

Ne, trenérem zůstává Pavel Vít.

Co hráčský kádr? Posilovali jste?

Probíhají jednání s Českou Lípou. Z našeho oddílu jim tam dodáme dva žáky a šest dorostenců, takže očekáváme, že nám někoho pošlou na rozehrání. Náš klub má v Liberci, Jablonci a v Lípě čtrnáct hráčů, kteří hrají dorosteneckou ligu nebo divizi. Takže když se nám pár kluků vrátí domů, tak nebudou starosti, že nás je málo.

Jaké ambice budete mít v nejvyšší krajské soutěži?

Kluci to budou mít podle losu hodně těžké, druhé kolo přivítáme doma Nový Bor, pak derby se Stráží, na který se nejvíc těší manažer Miroslav Fehér (smích). A potom přijede silná Skalice. Když uděláme v tomto začátku nějaké body, tak to bude pro záchranu dobré.