Zdroj: Jiří Dozorec

Norberte, Nový Bor jste porazili 5:4. Jak ho hodnotíte?

Zápas jsme odehráli tak, jak jsme chtěli. Jsem rád, že jsme se vítězně rozloučili se sezonou, která nebyla moc povedená. Byli jsme lepším týmem, líbila se mi naše předvedená hra a nasazení. Bor dal góly po našich chybách a závěru, který jsme lehce vypustili.

Vy jste se blýskl hattrickem. Která branka byla nejhezčí?

Za mě byl nejhezčí můj druhý gól z 66. minuty, kdy mi dal krásnou nahrávku za obranu Michal Szabo a já dával jen podél brankáře do branky.

Hádám, že jste se jistě nevyhnul vašemu pokladníkovi, viďte?

Samozřejmě kasu máme a náš pokladník to má zapsané. Určitě do ní něco budu muset přispět.

Stráž skončila na dvanáctém místě krajského přeboru. Jak sezonu hodnotíte?

S dvanáctým místem určitě spokojený nejsem, cíle před sezónou byly určitě vyšší. Některé zápasy nám utekly smolně a některé po našich zbytečných chybách. Ale to k fotbalu patří, hlavní je že budeme v přeboru dál. Od téhle sezóny se odrazíme a vím, že ta příští bude lepší. Jak výsledkově, tak předvedenou hrou.

V nové sezoně krajského přeboru vás také čekají dva celky z Děčínska – Vilémov a Šluknov. Těšíte se na něj?

Určitě se těším, nové týmy přinášejí nové výzvy. Jen ta jejich vzdálenost je úmorná.

Sledoval jste tabulku střelců?

Tabulku určitě sleduju. Já sám jsem hodně soutěživý a chci být mezi nejlepšími.

Kde jste vůbec začal s fotbalem?

S fotbalem jsem začal asi v pěti letech ve Stráži díky rodičům. Díky nnim jsem byl na hřišti v podstatě od narození. Hraji ve Stráži celý život. Byl jsem na zkouškách v týmech jako je Slovan Liberec nebo Varnsdorf, ale vždycky jsem se vrátil do Stráže.

Vzpomínáte na své první tréninky?

Mám jen pozitivní vzpomínky. S klukama jsme byli skvělá parta. S trenérem Komárkem a většinou kluků jsme hráli od přípravky až do dorostu.

Jste ve Stráži pod Ralskem spokojený?

Ve Stráži se mi líbí, je to pro mě známé rodinné prostředí, které je pro mě důležité. Tahle sezóna ale nedopadla podle představ. Výsledky nebyly dobré, navíc jsem trpěl na zranění – svaly a pak vazy v koleni. Ale i tohle je součást fotbalu.

Jste stále mladý hráč. Máte nějaké ambice směrem do budoucna?

Ambice se snažím mít co nejvyšší, ale reálné. Teď se budu snažit co nejvíce góly pomoct Stráži k dobrým výsledkům v soutěži. Co bude dál? Uvidíme.

Fandíte Spartě nebo Slavii?

Za mě jedině Spartička.

Sledujete právě probíhající mistrovství Evropy? Máte tip na vítěze?

Mistrovství Evropy sleduju, snažím se vidět každý zápas, jsem do fotbalu blázen. Podle mého turnaj vyhrají domácí Němci.

Prozradíte čtenářům čím se živíte a jaké máte koníčky?

Zatím pořád studuji Bakaláře na Strojní fakultě na TUL. Kromě fotbalu mě baví všechny sporty. Hlavně kolo a silově kondiční tréninky, ale rád i užiju čas s kamarády a nebo u počítačových her.