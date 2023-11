Jednu trefu přidal také v posledním letošním zápase, kdy se prosadil proti Sedmihorkám. Skalice vyhrála 3:1. „Utkání hodnotím kladně, předvedli jsme týmový výkon. Za vítězství jsme rád. Můj gól? Spadlo to tam po pěkné akci ze strany, kdy jsem míč dostal do vápna a trefil ho k tyči,“ řekl 25letý fotbalista, který s kulatým nesmyslem začínal v šesti letech v Novém Boru.

Zdeněk Baťka také boxoval.Zdroj: soukromý archivTým z Českolipska nakonec bude přezimovat na „bramborovém“ umístění za silnou trojkou Velké Hamry B, FC Pěnčín a Hrádek nad Nisou. „Po těch nezdarech jsem vcelku spokojený. Na druhou stranu je to škoda, myslím si, že jsme měli na to být v tabulce ještě výš,“ myslí si ofenzivní hráč, který hrával také ve Varnsdorfu nebo v Jablonci nad Nisou.

Skaličtí předvedli hodně výsledkových výkyvů. Čím to podle Baťky bylo? „Asi tím, že jsme dost obměnili tým, přišlo hodně nových kluků, postupně si to ale sedá,“ zdůraznil. Jak už bylo zmíněno, s devíti góly je nejlepším klubovým střelcem. „Je to práce celého týmu, ale jsem samozřejmě rád, že to tam začalo padat. Doufám, že to na devíti gólech neskončí,“ usmál se.

Syn skalického trenéra s fotbalem zhruba na dva roky přestal, jelikož mu učaroval úplně jiný sport. Box. „Můj děda boxoval, asi jako každý kluk jsem zbožňoval Rockyho a Mika Tysona. Myslím si, že mám na kontě mezi provazy pár dobrých zápasů a cenných výher,“ skromně podotkl.

Jenže nakonec vyhrál sport na zeleném pažitu. „Když děláte něco od malička, tak to z vás nevymizí. Tu cestu zpátky si to k vám vždycky najde,“ pokrčil rameny.

Když otec koučuje svého syna, říká se, že je na něj přísnější, než na jeho spoluhráče. Jak to je u Baťků? „Je to těžké, šlape po vás víc, než po ostatních,“ zasmál se. Dalo by se říct, že bývalý boxer bude na hřišti hodně výrazný. Baťka se ale věkem naopak uklidnil. „Je to tak, proč nebýt občas za kladnou postavu, co? Ty časy, kdy jsem byl neřízená střela, jsou pryč,“ má jasno.

To jeho otec je naopak v roli kouče velmi impulzivní. Má na svém kontě disciplinární tresty, navíc není zrovna oblíbený v řadě jiných klubů. „Ne každému musíte na první dobrou sednout. Myslím si, že kdyby byl tak neoblíbený, jak to vypadá, tak nemá v kádru dvacet lidí z různých týmů,“ pokýval hlavou.

Zdeněk Baťka mladší pracuje ve stavební firmě svého otce, mimo fotbalu ho logicky baví bojové sporty. Volný čas tráví s přítelkyní a přáteli. A co fotbalové plány do dalších let? „Dávat góly, vyhrávat zápasy a hrát co nejvyšší soutěž,“ dodal na závěr.