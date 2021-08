„Domácí vyhráli zaslouženě. Celý zápas jsme tahali za kratší konec. Hamry mají mladý, bojovný tým. Fotbalově byli prostě někde jinde. Nám se to moc nepovedlo. Nepotkali jsme se s optimální formou,“ přiznal Broschinský.

Hosté celou dobu dotahovali výsledek, dvakrát (2:1, 3:2) se dostali na dostřel jediné branky. Jenže vzápětí přišla rychlá domácí odpověď. „Dělali jsme chybu, při druhém gólu předvedl minelu náš brankář, když podcenil jednoduchý centr. Za stavu 3:2 tam udělá náš střídající hráč zbytečnou penaltu, ten samý hráč pak chyboval u páté branky. Vždycky, když jsme se nadechli, tak nás domácí zase potrestali,“ pokračoval.

Novoborskou kabinu aktuálně trápí zdravotní neduhy. „O poločase jsem musel střídat Šimoníka s Burianem, oba si stěžovali na svalového problémy. Na konci se drobně zranil i můj syn. Navíc nám úplně chyběl Novák. Teď máme Lomnici. Máme sice zraněné, ale chceme už zase bodovat,“ dodal Jan Broschinský.

Ve Velkých Hamrech se chystali na první těžkou prověrku. A stejně jako zápasy před tím ji zvládli. „Po sobotním zklamání s áčkem to byl balzám. Kluky musím pochválit, byli jsme hodně spokojení, máme dobrý pocit ze hry, nasazení, běhání i plnění taktických úkolů,“ uvedl trenér Zdeněk Bryscejn s tím, že právě duel s Novým Borem měl sílu kádru ukázat.

Podobný pohled na věc má i předseda Velkých Hamrů. „Měl to být první velký test a my ho zvládli. Kluci byli jasně lepší. Jsme rádi, že se nám společné a poctivé trénování s A mužstvem vrací, tohle je výsledek. V béčku máme, až na brankáře mladé kluky od 18 do 22 let, a zatím nám to funguje,“ hodnotí Josef Hnídek, šéf TJ Velké Hamry.

TJ Velké Hamry B - FC Nový Bor 5:2 (3:1)

Branky: Šťovíček, Brožek, Jeřábek, Syrovátka (PK), Vosecký - Devátý, Verner. R: Všetečka. ŽK: 1:2, 101 diváků.

Nový Bor: Svoboda - Burian (46. Holubec), Devátý, Verner, Šimoník (46. Džavík) - Kubeš, Havlík, Broschinský, Třešnák - Stromecký, Konečný (46. Skočdopole)