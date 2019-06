Česká fotbalová liga se bude nově hrát ve dvou skupinách s béčky ligových celků, ovšem už bez Litoměřicka, které je jedním z celků, jež se rozhodly nový ročník nepřihlásit. Podle informací Deníku by měly hrát jen krajský přebor, naopak do divize postoupilo díky uvolněným místům ze 4. místa krajského přeboru Štětí.

Celků z Ústecka se ani jedna z těchto soutěží netýká, díky postupu Štětí do divize by se ale mohlo uvolnit jedno místo v soutěžích níž, což by mělo znamenat záchranu Střekova v I. A třídě a záchranu Chlumce v I. B třídě. Oba celky totiž byly podle řádu reorganizace prvními sestupujícími.

"Na základě rozlosování soutěže pro Čechy bylo v neděli stanoveno rozlosování nižších soutěží, tedy i krajského přeboru, I. A třídy a také I. B třídy, na které mohou kluby reagovat do středy 26. června. Pak se stane oficiálním a definitivně tak budou stvrzeny sestupy po reorganizaci, čímž se uzavře soutěžní ročník 2018/2019," dodal předseda STK ústeckého kraje Jan Novotný.

SLOŽENÍ SOUTĚŽÍ PRO SEZÓNU 2019/2020:

ČFL A: Rakovík, Admira Praha, Loko Vltavín, Domažlice, Králův Dvůr, Benešov, Hostouň, Karlovy Vary, Příbram B, Motorlet Praha, Štěchovice, Táborsko, Sparta Praha B, Písek, Slavia Praha B, Viktoria Plzeň B



ČFL B: Živanice, Zápy, Pardubice B, Brozany, Hradec Králové B, Chlumec nad Cidlinou, Ústí nad Orlicí, Velvary, Slovan Liberec B, Teplice B, Jablonec B, Mladá Boleslav B, Bohemians Praha B, Přepeře, Dukla Praha B, Zbuzany



Divize B: Brandýs n. L., Česká Lípa, Dobříš, Kladno, Souš, Rakovník, Český Brod, Ostrov, Meteor Praha VII, Louny, Slaný, Štětí, Březová, Neratovice-Býškovice, Aritma Praha, Chomutov