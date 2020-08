Krajský fotbalový svaz Libereckého kraje uspořádal fotbalový krajský pohár. Většina týmů má za sebou úvodní zápas, tedy předkolo. V akci byly i kluby z Českolipska.

LOKOMOTIVA OTOČILA ZÁPAS

Fotbalisté Lokomotivy Česká Lípa odehráli zápas předkola na svém hřišti, kde hostili FK Rynoltice. Hostující celek si vypracoval dvoubrankové vedení díky gólům Matěje Kolomého a Lukáše Bláhy. Ještě v prvním poločase dokázala Lokomotiva snížit, ve 32. minutě zakončoval Viktor Česenek.

České Lípě se podařilo otočit zápas ve druhém poločase třemi rychlými góly. Během sedmi minut se postupně trefili Ondřej Pospíšil, Miroslav Horáček a Václav Sedláček. Lokomotiva díky brankám mezi 59. a 66. minutou rázem vedla 4:2. V samotném závěru hosté dokázali jen korigovat, brankáře Jiřího Podešvu překonal Tomáš Vacek. Česká Lípa postoupila díky výhře 4:3.

STRÁŽ SMETLA DOKSY B

Rezervní tým Doks nastoupil na hřišti ve Starých Splavech proti Stráži pod Ralskem. Stráž měla výrazně lepší vstup do zápasu, po prvním poločase vedla 4:0. Hned ve druhé minutě poslal Stráž do vedení Jan Mitáč. Pak se zápas změnil v show Martina Rolla, který ve 44. minutě dokonal hattrick. Čtvrtou branku přidal v 59. minutě. To už vedla Stráž 5:0.

Ve zbytku zápasu viděli diváci ještě 3 góly. Michal Szabo a Jan Müller upravili na 7:0 pro hosty. Za domácí čestnou branku vstřelil z pokutového kopu Matěj Šimon. Stráž jde v poháru dál díky přesvědčivé výhře nad Doksy B.

KAMENICE ZVLÁDLA PENALTY

Velmi vyhrocený duel sehráli fotbalisté Kamenice a Nového Boru. Novoborští fotbalisté se dostali na půdě soupeře do vedení, krátce před půlhodinou hry se prosadil Jan Broschinský. Ve 40. minutě udělal sudí hned tři karty. Žlutou dostali domácí Vojtěch Ondrůšek a hostující Jan Broschinský. Navíc ještě Leoš Zlatníček za pokus o udeření soupeře hlavou nepřiměřenou silou dostal červenou kartu a zápas pro něj skončil. Po prvním poločase vedl Nový Bor 1:0.

Kamenice dokázala vyrovnat v 58. minutě, Jaroslav Štummer prostřelil Jana Chadrabu. O opět minut později dostal druhou žlutou a automatickou červenou kartu domácí Pavel Strnad. Podrazil soupeře v souboji o míč. Třetí červenou kartu udělal rozhodčí Jakub Zlatník Jaroslavu Štummerovi. Dvacet minut před koncem zápasu se domácí hráč pokoušel udeřit rukou soupeře do oblasti břicha v přerušené hře.

V závěru zápasu hráli domácí v devíti, hosté v deseti, ale i tak viděli diváci ještě dva góly. Domácí Kamenici poslal do vedení Milan Mikšovic. Na jeho gól bleskově odpověděl Jan Broschinský. Za stavu 2:2 se kopaly pokutové kopy. V nich si počínala Kamenice lépe, vyhrála 5:3 a díky celkové výhře 3:2 po penaltách postoupila dál. Sudí v tomto zápase udělal sedm žlutých karet (5:2) a tři červené (2:1).

ŽANDOV ZDOLAL MIMOŇ

Fotbalisté Mimoně se v Žandově dostali rychle do vedení, už ve druhé minutě prostřelil Petra Jánského Zdeněk Pekař. Domácí ale dokázali ještě v prvním poločase vývoj zápasu zcela otočit. Krátce po půlhodině zápasu srovnal Ondřej Džudža. Stejný hráč skóroval i ve 43. minutě, a tak Žandov vedl. O dvě minuty později se prosadil Petr Padrta, který upravil na 3:1 pro domácí tým.

Ve druhém poločase Mimoň snížila díky brance Petra Matouška, ale domácí si v závěru vzali dvoubrankové vedení zpět. Trefil se Lukáš Vaníček. SK Spartak Žandov v předkole vyhrál 4:2, a tak postoupil v poháru dál.

DVA ZÁPASY ZBÝVAJÍ

V rámci předkola se ještě představí tři kluby z Českolipska. Už dnes, ve středu, nastoupí na své půdě Cvikov proti Skalici u České Lípy. Výkop je naplánovaný na 18 hodin. Utkání mezi Sokolem Rozstání a TJ Doksy se bude hrát v náhradním termínu. „Utkání bylo odloženo kvůli nařízené karanténě týmu Doks. Kluby se musí dohodnout na novém termínu, ve kterém se tento zápas odehraje,“ sdělil předseda krajské Sportovně technické komise Jan König.

Týmy, které v předkole vyhrály, si zajistili postup do prvního kola krajského fotbalového poháru. Tyto zápasy se budou hrát až v jarní části sezóny 2020-2021