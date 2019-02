Česká Lípa /FOTOGALERIE/ - Českolipský Arsenal si pozval k dalšímu přípravnému utkání FK Tatran Jablonné v Podještědí a proti účastníkovi I. B. třídy si razantně zastřílel. Fotbalisté z krajského přeboru zvítězili drtivě 11:0.

„Soupeř měl dobrý začátek, kdy nás v prvních třech minutách uzamkl u našeho vápna. My, jsme začátek hrubě podcenili, to se děje již několik zápasů, takže si k tomu musíme něco říct. Potom jsme se rozehráli, byli jsme na hřišti suverénní, dávali jsme hodně branek. Padl jeden hattrick a to od Valty a kanonýr mužstva Kaňkovský se trefil pětkrát. Průběh utkání byl z naší strany nácvik útočné hry. Musím říct, že to byl výborný trénink, přesto musím soupeři poděkovat za dobrou a slušnou hru,“ řekl domácí trenér Pavel Horáček.



Úvod utkání nenaznačoval, že by si soupeř odvezl jedenácti gólový debakl. Českolipský tým uzamkl před brankou a nepustil je ven z vápna. To se změnilo v deváté minutě, kdy Beran našel před vápnem Kaňkovského, který využil svých střeleckých schopností a poslal míč k pravé tyči branky hostí 1:0. O deset minut později využil Kaňkovský přihrávku od Šlechty k dalšímu gólu 2:0.



V jednadvacáté minutě našel Vodrážka z levé strany hlavu Kaňkovského a bylo to 3:0. Pak přišla střela z dvaceti metrů Ladry, která olízla z vrchu břevno branky hostujícího mužstva. Po půl hodině hry Ladra přihrál Valtovi, který se nemýlil 4:0. O tři minuty se opět trefil Kaňkovský 5:0. V 38. minutě Beran vypíchl míč soupeři, pak obešel Knolleho a následně obstřelil gólmana Veleckého a Lípa vedla již 6:0.



Ve druhém poločasu přišla branka Šlechty, který využil centr Hodače 7:0. V následných minutách Šlechta trefil soupeřovu tyč. Pak přišlo pěkné zatažení Šlechty po levé straně a centru na Kaňkovského, který si poradil s gólmanem a byl z toho další gól 8:0. V 65. minutě Valta vybojoval míč a z úhlu trefil branku Jablonného 9:0. Poté se trefil Lakatoš 10:0. Šest minut před koncem uzavřel skóre opět Valta 11:0.