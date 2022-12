Chrastava ale z celkového pohledu šlape jako dobře namazaný stroj. Důkaz? Má nejlepší útok i obranu v soutěži, Hejnice porazila 10:2, Doubí 9:1, Semily 7:0, LoKo Českou Lípu 6:0 a třeba třetí Košťálov/Libštát, jenž ztrácí tři body, 3:1.

"Zimní přípravu máme připravenou," řekl s úsměvem na úvod rozhovoru pro Deník zkušený kouč Kolčava s tím, že individuální plány hráčům na prosinec nerozdával: "Proč? To já nedělám, v I. A třídě, kde to kluci dělají dobrovolně a chodí, kdo chce, mi to přijde jako nesmysl. Kluci vědí, jak se o sebe mají starat, aby pomohli sobě a pak i týmu. Každý zodpovídá sám za sebe."

Jak tedy bude příprava Spartaku Chrastava vypadat?

Je to asi klasika. Bude začínat až v druhé polovině ledna, neboť nás první zápas s Krásnou Studánkou čeká až poslední březnový víkend. Ideálně bychom chtěli trénovat dvakrát týdně. V Chrastavě máme ideální podmínky, k dispozici máme pěknou halu a u školy nám u umělé trávy udělali umělé osvětlení. Víceméně budeme v domácích podmínkách, jen na konci ledne chceme vyrazit na teambuldingové soustředění na Bedřichov. Chceme tam dát dohromady partu.

Máte už domluvené i přípravné zápasy?

Ano, budou tři a ještě k tomu čekáme na soupeře a postupujícího pro únorové 2. kolo Poháru LKFS. Jinak si zahrajeme proti staršímu dorostu Arsenalu Česká Lípa, Sedmihorkám a Višňové.

Budete se chtít v zimní přípravě zaměřit na něco konkrétního?

Já se na nic úplně zaměřovat nebudu. Řeknu to takhle, vše se bude odvíjet od toho, kolik hráčů bude chodit na tréninky. Já jsem samozřejmě rád, jak jsme odehráli podzim, za což patří hráčům velké poděkování, ale v tréninkové docházce vidím malinkaté rezervy. Byl bych rád, kdyby se ta docházka trošku zlepšila a podle ní pak budeme upravovat tréninkový proces. Jsem zastáncem herních tréninků, a to i v dospělé kategorii, takže je to u mě víceméně jasné.

Oproti ostatním si na jaře zahrajete o zápas více, neboť byl poslední podzimní zápas na hřišti Bílého Kostela přeložen na 12. dubna. Bude to problém?

Nám to vůbec nevadí, ale paradoxně jsme na podzim nebyli ani jednou kompletní, v plné sestavě, a v každém kole byla sestava jiná, a paradoxně před zápasem v Bílém Kostelu jsme byli prvně v plném složení. Ale to už tak je a je to vcelku asi jedno.

Po vydařené první polovině sezony asi nemáte potřebu do složení kádru zasahovat, nebo dojde ke změnám?

Za Chrastavu bude hrát ten, kdo na nás hrát chce. Já si myslím, že na tuhle soutěž máme kvalitní tým. Pokud z týmu nikdo neodejde, tak já jsem s mančaftem spokojen. Samozřejmě, pokud by se kádr podařil vhodně doplnit na jednom až dvou postech, tak bych byl rád. Není to nutnost, spíš jde o takové přání. Moje největší přání ale je, abysme do jara šli se stejným kádrem. To budu spokojen.

Jste první, mluvíte v Chrastavš o postupu?

Neřešíme to. Mezi sebou nějaké interní přání máme, ale já to řeknu takhle: na jaře chceme hrát stejný fotbal jako na podzim, kdy jsme myslím dokazovali, že tam kde jsme, tak tam také jednoznačně patříme a chceme to potvrdit i na jaře a být v tabulce co nejvýš.