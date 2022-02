Pane trenére, jak hodnotíte podzimní části z pohledu umístění v tabulce?

Vždycky je co zlepšovat, takže s jedenáctým místem nemůžeme být úplně spokojeni. Pokud však mám být realistou, tak tabulkové postavení zhruba odpovídá podmínkám v klubu a kvalitě kádru. Jsme stále mladý tým, který šel zkusit vyšší soutěž s jediným cílem nasbírat zkušenosti.

Na vaše domácí zápasy chodí hodně diváků. Výsledkově se vám ale doma zase tak nedařilo. Čím to?

Domácí ztráty nás samozřejmě mrzí, ale na naši omluvu nás zastihly v zápasech se silnými soupeři. Přesto byly spíše z kategorie smolných, v žádném zápase jsme fotbalově nepropadli a nebyli horším týmem. Nejvíc bolí prohra s Železným Brodem, tenhle zápas jsme měli zvládnout. Diváci chodí v hojném počtu, to je pravda. Těch důvodů je několik. Náš tým tvoří z většiny místní odchovanci, takže se jdou diváci podívat na známé tváře. Pak máme příjemně útulný stadion, do kterého se stále snažíme investovat a ten třetí důvod je čistě prozaický máme dobré klobásy a pivo. (smích)

Kdybychom zašli do detailu, vyberete nejlepší a nejhorší zápas podzimu?

V každém zápase se pohybujeme jako na houpačce. V určitých fázích utkání jsem na tým pyšný za předváděnou hru. Pak se ale jako mávnutím kouzelného proutku naše hra nepochopitelně sesype. Kdyby to bylo možné, vyžádám si u hlavního arbitra pauzu na probrání některých hráčů. Asi nejpovedenější zápas, braný jako celek s kompaktním výkonem po celou dobu a od všech poctivě odpracovaný, jsme sehráli v Sedmihorkách, Náš výborný výkon měl i pověstnou třešinku na dortu v podobě vítězné branky v samém závěru. Na ostudný devítigólový příděl ve Frýdlantu bych nejraději zapomněl. Tam po většinu zápasu nefungovalo vůbec nic.

Troufnete si vyzdvihnout nějaké konkrétní hráče za jejich podzimní výkony?

Naše hra je postavena na týmovém pojetí, proto nechci vyzdvihovat jednotlivce. To by nebylo spravedlivé. Každý hráč má v mužstvu svoji úlohu a každý si během podzimu prošel určitými výkyvy. Proto si individuální hodnocení nechávám do kabiny.

Jaký je vůbec plán zimní přípravy?

Zimní přípravu jsme odstartovali 24 .ledna a bude probíhat v našich podmínkách.Trénujeme dvakrát týdně s vloženými přátelskými zápasy s cílem vyladit formu na první mistrovské utkání 2. dubna ve Skalici.

Je pro vás aktuální tabulka krajského přeboru v něčem překvapivá?

Tabulka přeboru kraje je pro mě očekávaná bez větších překvapení.

Co váš kádr? Dozná nějakých změn?

Během zimní přestávky se u nás, bohužel, nečekaně vyrojilo několik marodů, takže je otázkou, jestli se do prvního mistráku stihnou uzdravit. O doplnění kádru se budeme snažit, uvidíme s jakým výsledkem.

Covidová doba stále nekončí. Jak všechno vnímá fotbalový klub ve Stráži?

Téma covid je na delší povídání. Kvůli neustálé mediální masáži a společenské hysterii se mu nelze vyhnout ani v naší kabině. Co mám poslední informace, tak většina našeho týmu je očkovaná.

Prozradíte, jak slavíte vítězný zápas?

Vítězný zápas slavíme pokřikem v kabině. Po každém domácím zápase máme společnou večeři, která se někdy protáhne. (smích) Speciální sázky nemáme. Pokladník pouze vede sazebník pokut, který je nastavený tak, aby zpeněžil jakoukoliv situaci či událost, která může při fotbale a kolem něj nastat. Myslím, že ho i tenhle rozhovor potěší. (smích)

Jak jste vůbec strávil Vánoce a konec roku?

Vánoce mám rád, takže si je užívám dostatečně. Taková česká klasika se vším, co k vánocům patří rodina, dobré jídlo, klid, pohoda. Bujaré oslavy Silvestra moc nemusím, takže taky v klidu doma se sklenkou vína. Od posledního podzimního zápasu jedu v myšlenkách, co se týká fotbalu, ve spořivém módu, o svátcích fotbal úplně vypínám. Fotbalový rok je pro trenéra dlouhý a opravdu psychicky náročný, takže odpočinek je potřeba a užívám si ho.

Jaké cíle má na jaře Stráž pod Ralskem?

Hlavním cílem pro jarní část je záchrana v soutěži, tomu přizpůsobíme vše. Dále se pokusíme svými výkony bavit diváky, aby jich našlo cestu na náš stadion ještě více.