Nový Bor by měl patřit k týmům, které by měly hrát na vrchu tabulky. „Určitě se chceme umístit co nejvýš. Bedna by byla příjemná. Hlavně chceme ukázat, že umíme hrát fotbal a že na to máme,“ má jasno.

S fotbalem začínal 15-letý fotbalista v šesti letech v Novém Boru. „Bohužel, svoje první tréninky si už nepamatuji. Jediné, co si pamatuji, je jejich náplň. Takže hlavně zpracování a přihrávka,“ zavzpomínal.

Nejlepší gól v krátké kariéře mladého fotbalisty z Nového Boru? Není to tak dávno. „Dal jsem ho v zápase před Doubím, hráli jsme proti celku Krásná Studánka/Machnín, kdy jsem rozhodl o výhře 4:3,“ usmál se.

Co ho na fotbale nejvíce baví? „Určitě fakt, že to je kolektivní sport, máme dobrou partu. Fotbal je hodně nevyzpytatelný, mám taky rád ten zápal pro společné vítězství,“ zdůraznil. „Nový Bor je tým, ve kterém jsem od svých fotbalových začátků a mám k němu určitý vztah. Naučil jsem se tady hodně věcí, nerad bych to tady opouštěl,“ pokračoval.

Má Radek fotbalový vzor? „Když o tom přemýšlím, tak vlastně žádný nemám. Celkově mám rád fotbalisty, kteří se nevzdávají a jsou fair-play,“ pokýval hlavou. „Mým snem je stát se dobrým a uznávaným fotbalistou, možná bych mohl být pro někoho vzorem. Mým cílem je dostat se co nejvýš a udržet se tam,“ zasnil se směrem do budoucna.

Sparta nebo Slavia? Ani jeden tým nemá Radek ve svém fotbalovém srdci. „Upřímně nefandím žádnému týmu, ale když se koukám na fotbal, tak přeji týmu, který je fotbalovější, snaží se a bojuje,“ pravil.

Na závěr přišly tradiční dotazy na rodiče a školu. „Rodiče mě fotbalově podporují a moc mi fandí. Hlavně pak táta, který mě k fotbalu přivedl. Škola mě moc nebaví, ale docela mi to zatím jde. Domů nosím jedničky a dvojky,“ dodal Radek Kozúbek.