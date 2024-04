Poslední zápas se rozhodl v prvním poločase za stavu 1:1. Během následující čtvrthodiny udeřil Rychnov třikrát a bylo prakticky rozhodnuto. „Rychnov byl lepší, to si musíme přiznat. My máme trochu problémy se sestavou a na výsledcích je to prostě znát,“ řekl Deníku Jan Sutr, předseda Mimoně.

Do sestavy se dostávají i tamní dorostenci (ročník 2008). Jeden z nich, Jaroslav Zelenka, dal na konci dva góly a uzavřel tím velmi náročný fotbalový víkend. „Jarda hrál v pátek mistrák za dorost, v sobotu ráno pak za béčko v Žandově a ještě odehrál skoro celý poločas proti Rychnovu. To ale platí i o dalších dorostencích. Navíc se nám při rozcvičení zranil stoper Filip Foubík. Takhle to ale nejde,“ kroutil hlavou.

Je jasné, že Mimoni se zatím nedaří utéct v tabulce do klidnějších vod. Naopak, ještě více se namáčí do sestupových vod. „Kluci dovedou hrát fotbal. Tréninky jsou dobré, ale pak přijde zápas a objeví se pět záhadných omluvenek. Kluci musí zabrat a musí chtít. Horší je, že spíše vítězí koníčky a fotbal už není číslo jedna,“ pokrčil rameny.

Výsledky Mimoně jsou o to více překvapující ve srovnání s jejich zápasy v zimní poháru, kde byl tým z Českolipska v základní skupině stoprocentní. „To mi hlava nebere, těžko říct, co se stalo. Je jasné, že hrajeme o záchranu. Navíc se může stát, že díky připojení Šluknova a Vilémova z Ústeckého kraje může padat více týmů. Zachránit se chceme, ale pokud spadneme, svět se nezboří. Hrát v I.B třídě by nebylo špatné, navíc by nás tam čekalo několik derby zápasů, což by nás asi i více bavilo,“ dodal Jan Sutr.