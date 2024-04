Jen pro pořádek. Na podzim Cvikov doma udolal Lindavu 1:0. Teď bral tři body zaslouženě. „Bylo to strašné,“ nechápal Lukáš Havlas, kouč Lindavy. „Troufám si říct, že to byl náš nejhorší výkon v sezoně. Byli jsme asi ustrašení, nebo tam snad bylo až příliš motivace. Jako bychom na hřišti ani nebyli. Cvikov byl důraznější a agresivnější. Celkově tam nebylo moc šancí, ale soupeř jich měl víc, náš herní projev byl strašný," kroutil hlavou.

Spodní část tabulky se opět vyrovnává, Lindava má právě na předposlední Cvikov už jen čtyřbodový náskok. „Už musíme koukat za sebe, je potřeba začít vyhrávat,“ dodal Havlas.

Cvikovští stále vstřebávají nečekaný odchod trenéra Pavla Sehnala do fotbalového nebe. Na lavičce ho nahradil Miroslav Novotný. „Vyhráli jsme zaslouženě. Kluci měli více šancí, jen škoda, že jsme v prvním poločase nedotáhli další šance. Ve druhém poločase už se to asi vyrovnalo, domácí měli územní tlak, ale do velkých šancí se nedostávali,“ všiml si Novotný.

„Trochu nám asi překáželo hřiště v Lindavě, které není moc dobré. Ale je to škoda i pro domácí, mají tam pár šikovných fotbalistů. Škodí to i jejich hře,“ podotkl.

Novotný se do Cvikova vrátil, aby vypomohl zachránit krajskou soutěž. Na podzim to začalo na hřišti. „Dlouho jsem tady trénoval a různě se vracel. Před sezonou jsem se domluvil s vedením, že půjdu pomoct jako hráč. Nakonec jsem odehrál skoro celý podzim, který se nám moc nepovedl. Jsem rád, že jsem si mohl ještě kopnout,“ usmál se.

Těžká rána pro Cvikov, zemřel trenér Pavel Sehnal. Hráči ho uctili výhrou

Jenže před utkáním s Hrádkem B přišla nečekaná a šokující zpráva. Trenér Pavel Sehnal v den zápasu nečekaně zemřel. „Vážil jsem si ho jako člověka, byl to skvělý a férový člověk. Pro ten fotbal dělal opravdu hodně. Odvedl tady spoustu práce. Pavel Brenn, předseda klubu, je můj dlouholetý kamarád, jsme sousedi. Jasně říkal, že do konce sezony nikoho nesežene. Takže jsme se domluvili, že se toho ujmu. Nejlépe, jako trenér z lavičky, v nejhorším případě, jako hrající kouče. Rád se proběhnu, ale taky mi letos bude 52 let,“ vysvětlil Novotný.

Cvikovská kabina může jen těžko zapomenout na to, co se stalo před zápasem s Hrádkem. Je jasné, že získané body putují právě za zesnulým trenérem Sehnalem. Tam někam nahoru…„Dozvěděli jsme se to půl hodiny před zápasem proti Hrádku. Přemýšleli jsme, zda nastoupíme. Klukům jsem zdůraznil, že hrajeme právě za Pavla. Ani jsme neměli vítězný pokřik. Tohle vždy zmíním a budu zmiňovat v mém hodnocení. Opět musím vyzdvihnout jeho přínos pro fotbal. Nedařilo se, hodně trenérů byl skončilo. Ale on stále věřil, že se to zlepší, nerezignoval. Těžko říct, jestli právě fotbal neměl vliv na jeho zdravotní stav. Já jsem u fotbalu také dlouho, není to jednoduché. Jestli to děláte pořádně, tak vám to prostě vleze do hlavy,“ konstatoval zcela vážně.

Zdroj: Náš fotbal/youtube.com

Právě záchrana krajské soutěže je teď pro Cvikov hlavní prioritou. „Máme tady pár mladých kluků, kteří by se v létě mohli zapojit. Byla by strašná škoda, kdyby to bylo v okresním přeboru. Myslím si, že zdejšímu areálu ta krajská soutěž prostě sluší. Teď hrajeme právě s posledním Novým Městem. Pokud vyhrajeme, tak bychom se „zbavili“ toho posledního místa. Pokud bychom se scházeli na každý zápas, máme na polovinu tabulky. Ale teď to vypadá dobře. Na podzim jsme udělali deset bodů, na jaře už jich máme devět. Stále je dost zápasů, abychom mohli v tabulce ještě někoho přeskočit,“ dodal Miroslav Novotný.