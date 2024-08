Právě tento víkend (17. - 18. srpna) startuje nová sezona západní skupiny I.B třídy: „Letní přípravu jsme zahájili v půlce července. Účast na trénincích nebyla slavná. Přátelsky jsme hráli s Jablonným a Terezínem,“ stručně pravil Pavel Brenn, předseda FK Cvikov.

Hráčský kádr se moc neměnil, klub bude dávat šanci vlastním odchovancům. „Větší šanci dostanou naši končící dorostenci. Máme tam dvě, tři nové naděje, které už vlastně mají zkušenosti s dospělým fotbalem. Posily? To bude odvislé od odchodů. Nikomu nechceme bránit, na druhou stranu nechceme někoho pouštět vyloženě za zásluhy, abychom byli v osmi lidech,“ poznamenal.

Co post trenéra? Zůstane Miroslav Novotný, který se plynule a nečekaně přesunul z hřiště na lavičku? „Bude to víceméně založené na triumvirátu. Budu tam já, Míra Novotný a Tomáš Bobelák, který má návaznost na dorost. Ten má k mladým klukům blízko,“ prozradil Brenn.

Předsedu Cvikova mrzí fakt, že na startu soutěže bude pouze třináct účastníků. „Je to nešťastné. Bylo pro mě překvapením, že z našeho okresního přeboru nikdo nepostoupil. Nedá se nic dělat. Asi to dokresluje ústup ze slávy. Rok od roku je složitější naplnit krajské soutěže,“ pokrčil rameny.

Na závěr přišla klasická otázka. Jaké cíle má Cvikov v novém soutěžním ročníku? „Poměrně pravidelně hrajeme o záchranu. Jaro dopadlo nad naše očekávání. Ale bylo to asi tím, že jsme prostě měli lepší sportovní formu, než na podzim. Neočekávám větší výkonnostní progres. Je potřeba si udělat na podzim nějaký bodový polštář, abychom to pak nehonili. Bylo by fajn hrát okolo desátého místa, výš nemíříme,“ dodal smířlivě.