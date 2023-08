„Hráli jsme na krásném terénu, rozhodčí byli skvělí. My jsme skončili minulou sezonu s malým počtem hráčů a stejně jsme začali i teď. Dá se říct, že to byl opticky vyrovnaný zápas. Zdálo se, že domácí měli míč více na kopačkách, my jsme hrozili z nebezpečných brejků. Ale nedokázali jsme je proměnit. To je naše bolest, na tom musíme pracovat. Je potřeba pochválit našeho brankáře, podržel nás. Za mě je to zasloužená remíza. Kluky musím pochválit, odvedli poctivý výkon,“ hodnotil zápas Pavel Sehnal.