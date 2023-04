Hodkovice n. M. – Kamenice 1:2 (1:2)

Třetí místo v neúplné tabulce drží i po porážce 1:2 s Kamenicí celek Hodkovic nad Mohelkou. „Zápas jsme si kvůli nezpůsobilému hřišti museli přesunout na umělku do Turnova, což nebylo ideální, ale přišlo nám to jako lepší varianta, než zápas odkládat na nějaký všední den,“ přiznal hodkovický trenér David Novotný.

Jeho tým proti Kamenici dobře začal, ale nakonec vyšel bodově naprázdno a připsal ve 20. kole pátou porážku v sezoně.

„Začali jsme nervozně, kupili chyby a nebylo to ono. Po deseti minutách jsme se sice dostali do vedení, ale hosté rychle vyrovnali a vývoj skóre do poločasu ještě otočili. Do druhé půle jsme dva hráče prostřídali, pozměnili rozestavení a výkon celkově zlepšili. Dokázali jsme si vytvářet šance, před bránu posílali zajímavé centry, ale vyrovnat jsme bohužel nedokázali. Kamenice hrála účelně, nakopávala dlouhé pasy na své vysoké hráče a výhru si vzít nenechala. Pro nás je to škoda, protože podle mě to zápas na zisk alespoň bodu byl,“ dodal Novotný.

„Já jsem s výsledkem spokojený. Měli jsme dobrý vstup do utkání, paradoxně ale udeřil soupeř. Hodkovice to nakoplo, my jsme vsadili na brejkové situace, které nám dvakrát vyšly. Domácí měli více ze hry, ale my jsme už vedení nepustili. Výsledek je pro nás skvělý,“ usmíval se Bohuslav Najman, kouč Kamenice.

Dubnice – Cvikov 1:1 (0:1)

Remízou skončilo utkání, které se muselo hrát na umělce v Heřmanicích. Hosté dohrávali bez vyloučeného Paštiky, červenou také dostal vedoucí týmu Miroslav Žák. Právě Zdeněk Paštika byl na konci srpna vyloučen v utkání proti Skalici a dostal stopku do konce podzimní části.

„Bylo nás akorát jedenáct, ale ani hosté nebyli kompletní. Bod nakonec bereme. I když jsme vyrovnali a pak měli k dispozici po vyloučení přesilovku. Ale možná je tam mírné zklamání. Teď máme týden pauzu a poté už snad konečně nastoupíme na domácím trávníku,“ povzdechl si Radim Věchet, střelec jediné dubnické branky.

„Nejsme spokojeni. Měli jsme daleko více šancí, ale prostě nedáváme góly. To nás trápí. Vyloučení? První žlutá byla pro Paštiku hodně přísná, nesmyslná. Ale rozhodl o tom sudí Blaschke. O druhé nemůžeme debatovat, tam byl jasný faul. Já si k tomu něco řekl a byl jsem také vyloučení. Nic víc k tomu není potřeba říkat,“ mávl rukou Miroslav Žák, vedoucí Cvikova.