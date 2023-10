Jeho soubor dal za devět zápasů čtrnáct branek a má nejhorší útok v soutěži.

„Do konce poločasu to byla opět plejáda našich nevyužitých šancí. Naštěstí jsme alespoň do poločasu vyrovnali,“ vzpomněl Sehnal na 44. minutu, kdy se prosadil Tíma.

Po změně stran se Cvikov hnal za vedoucím gólem. Ale opět ho zradila produktivita. „Opět jsme tam měli šance, ale to trápení v koncovce pokračuje, Osečnou jsme zatlačili a bušili do ní. Ale k ničemu,“ kroutil hlavou.

Rozhodnutí pak padlo v 88. minutě, kdy krásný gól vykouzlil Michal Švec z Osečné. „Chybovali jsme a přišel faul. Hostující hráč to pak z 18 metrů trefil naprosto geniálně. To se mu už podle mě nepovede. A my zase doma prohráli,“ nechápal.

Nováček z Osečné zapsal pátou výhru a vyhoupl se na čtvrté místo v tabulce.

„Byl to vyrovnaný zápas, ve kterém jsme byli o trochu více na balonu. Domácí hrálo na nakopávané balony za obranu, kde je sklepávali na rychlé útočníky, ze kterých těžili. Dali nám v první půli dvě tyčky,“ podotkl Miroslav Bergr, kouč Osečné, který se po změně stran trochu zlobil na sudí.

„Po pauze nám rozhodčí chvíli otáčel jasné auty a bylo to takové frustrované. Vypadalo to, že domácí tlačí. V závěru utkání byl po rychlém protiútoku faulován za vápnem náš hráč. K míči se postavil Jakub Švec a trefil legendární vingl. Ještě musím pochválit brankáře Ticháčka. Soupeř šel během zápasu dvakrát sám na bránu, ale náš gólman je vymazal, jak papír od sekaný. Byli z toho vyřízení,“ dodal Bergr.

To Pavel Sehnal má daleko jiné starosti, tuší, že se pod ním klepe trenérská židle.

„Je to můj vnitřní pocit, možná by to týmu pomohlo. Mě osobně to hodně štve. Na druhou stranu věřím, že se zvedneme, jelikož herně to není tak špatné. Kolikrát soupeř sotva klopýtá a my jsme stále na špičkách. Ta naše útočná vozba je ale nulová,“ dodal Sehnal.